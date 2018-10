Beach volley, Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018. Cade il Brasile al maschile, si ritira l’Olanda tra le donne, in attesa del ritorno in campo delle azzurre

Una giornata convulsa, la seconda, nel torneo di beach volley delle Olimpiadi Giovanili di Bueons Aires con qualche sorpresa in attesa del ritorno in campo domani alle 20 delle azzurre Scampoli e Bertozzi.

In campo femminile spicca il ritiro per infortunio delle olandesi Van Driel/Schoon, una delle coppie che partiva con i favori del pronostico per la conquista di una medaglia ed ora chiamata a risalire la china nella classifica del girone, a patto che Van Driel riesca a riprendersi per disputare le partite in programma nei prossimi giorni ma i tempi dilatati del torneo a Cinque Cerchi possono favorire le olandesi. Bene le russe Bocharova/Voronina che puntano dritto all’oro e sono partite con un successo contro le canadesi Roskic/Vermette.

In campo maschile spicca la sconfitta a sorpresa della coppia brasiliana composta da Gabriel e Joao Pedro che hanno ceduto al tie break agli australiani James/Mark, veri e propri eroi di giornata. Bene anche i gemelli inglesi Bello/Bello e gli svizzeri Gysin/Broch.

TORNEO MASCHILE

Pool G: Nicolaidis/Takken (Aus)-Camargo/Zuliani (Bra) 2-1 (21-14, 16-21, 15-13), de Groot/Immers (Ned)-Calvo/Chacon (Bol) 2-0 (21-17, 21-12)

Pool E: Melgarejo/Riveros (Par)-Ariyata/Kpovon (Tog) 2-0 (21-6, 21-12), Bello/Bello (Eng)-Alayo/Ayon (Cub) 2-1 (19-21, 21-12, 15-8)

Pool D: Guvu/Monjane (Moz)-Esther/Namah (Mau) 2-0 (21-10, 21-6), Jurado/Leon (Ecu)-Rivera/Santiago (Pue) 2-1 (17-21, 21-18, 15-13)

Pool A: Amieva/Zelayeta (Arg)-Broch/Gysin (Sui) 1-2 (22-20, 22-24, 11-15), Narathon/Thanan (Tha)-Manas/Sedlak (Cze) 2-1 (21-15, 19-21, 16-14)

TORNEO FEMMINILE

Pool G: Dickson/Otene (Nzl)-Dorcas/Kutekenenyi(Con) 2-0 (21-12, 21-12), Canedo/Nogales (Bol)-Schoon/van Driel (Ned) 2-0 (19-12 retired)

Pool F: Narvaez/Ramirez (Ven)-Gutierrez/Romero (Mex) 2-1 (15-21, 21-15, 15-10), Arends/Rafini (Aru)-Peneloppe/Valentine (Rwa) 2-1 (21-15, 18-21, 15-13)

Pool C: Mucheza/Sinaportar (Moz)-Bah/Iye (Srl), Berntsen/Olimstad (Nor)-Allcca/Mendoza (Per) 2-1 (17-21, 21-14, 15-11)

Pool B: Bocharova/Voronina (Rus)-Roskic/Vermette (Can) 2-0 (21-15, 21-15), Thamela/Ana Carolina (Bra)-Burton/Lockhart (Dom) 2-0 (21-4, 21-8)