Beach volley, Olimpiadi Giovanili 2018. Urna ancora sfortunata per Scampoli/Bertozzi: sfida alle brasiliane negli ottavi

Ci risiamo. Ancora una volta in un a grande manifestazione internazionale le “palline” girano al contrario per i colori azzurri e al primo sorteggio arriva l’avversario più difficile per le coppie di casa nostra. Era già successo ai Mondiali Under 19 in Cina a luglio quando Scampoli/Bertozzi dovettero affrontare le coppie che poi si sarebbero classificate seconda e terza nel girone preliminare e la futura quarta ai sedicesimi, dove uscirono.

La storia si ripete a Buenos Aires dove domani, per gli ottavi di finale, le azzurre (che erano state stranamente fortunate nel sorteggio del girone preliminare, pescando avversarie ampiamente alla loro portata) ora se la dovranno vedere con la coppia brasiliana Tamila/Ana Carolina “Aninha”, una delle coppie più forti del lotto che nel girone preliminare però ha subito una sconfitta contro un’altra delle coppie favorite per l’oro, quella russa composta da Bocharova/Voronina. Servirà dunque un mezzo miracolo alle italiane per passare il turno e andare ai quarti di finale domani alle 15 ora italiana.

Tamila/Ana Carolina “Aninha” hanno superato nei sedicesimi con un secco 2-0 la coppia di Aruba Arends/Rafini (che hanno raccolto la miseria di 2 punti nel secondo set), mentre in campo maschile il Brasile ha perso la sua coppia ai sedicesimi: Gabriel/Joao Pedro, infatti, sono usciti sconfitti dagli statunitensi Brewster/Schwengel nel match più atteso della giornata. Questi i risultati dei sedicesimi giocati oggi e gli accoppiamenti degli ottavi in programma domani:

TORNEO FEMMINILE

Sedicesimi di finale: Roskic/Vermette (Can)-Allcca/Mendoza (Per) 1-2 (19-21, 21-15, 12-15), Gierczynska/Jundzill (Pol)-Villar/Churin (Arg) 0-2 (19-21, 16-21), Arends/Rafini (Aru)-Tamila/Ana Carolina (Bra) 0-2 (7-21, 2-21), Romero/Gutierrez (Mex)-Vargas/Corbacho (Uru) 2-0 (23-21, 21-17), Juarez/Alvarado (Gua)-Baumann/Betschart (Sui) 0-2 (8-21, 11-21), Singchuea/Chanthawichai (Tha)-Dickson/Otene (Nzl) 2-0 (25-23, 21-13), Sinaportar/Mucheza (Moz)-Navas/Gonzalez (Pue) 0-2 (15-21, 14-21), van Driel/Schoon (Ned)-Poletti/Ediger (Par) 2-0 (21-10, 21-14)

Ottavi di finale: Newberry/Sparks (Usa)-Allcca/Mendoza (Per), Alvarez/Moreno (Esp)-Villar/Churin (Arg), Scampoli/Bertozzi (Ita)-Tamila/Ana Carolina (Bra), Zeng/Cao (Chi)-Romero/Gutierrez (Mex), Olimstad/Berntsen (Nor)-Baumann/Betschart (Sui), Ramirez/Narvaez (Ven)-Singchuea/Chanthawichai (Tha), Nogales/Canedo (Bol)-Navas/Gonzalez (Pue), Voronina/Bocharova (Rus)-van Driel/Schoon (Ned)

TORNEO MASCHILE

Sedicesimi di finale: Gabriel/Joao Pedro (Bra)-Brewster/Schwengel (Usa) 0-2 (23-25, 18-21), Guvu/Monjane (Moz)-Colley/Koita (Gam) 2-0 (21-14, 21-19), Romo/Dorguett (Chi)-Takken/Nicolaidis (Aus) 0-2 (12-21, 23-25), Amieva/Zelayeta (Arg)-Carboo/Tsatsu (Gha) 2-0 (21-13, 21-18), Gonzalez/Osorio (Ven)-Lezcano/Lobo (Crc) 0-2 (18-21, 17-21), Ahman/Hellvig (Swe)-Riveros/Melgarejo (Par) 2-1 (21-17, 17-21, 15-9), Narathon/Thanan (Tha)-Poznanski/Miszczuk (Pol) 2-0 (21-18, 21-13), Ayon/Alayo (Cub)-Santiago/Rivera (Pue) 2-1 (21-17, 13-21, 15-8)

Ottavi di finale: Gysin/Broch (Sui)-Brewster/Schwengel (Usa), de Groot/Immers (Ned)-Guvu/Monjane (Moz), Bello/Bello (Eng)-Takken/Nicolaidis (Aus), Leon/Jurado (Ecu)-Amieva/Zelayeta (Arg), John/Pfretzschner (Ger)-Lezcano/Lobo (Crc), Akbar/Herlambang (Ina)-Ahman/Hellvig (Swe), Streli/Hajos (Hun)-Narathon/Thanan (Tha), Veretiuk/Shekunov (Rus)-Ayon/Alayo (Cub),