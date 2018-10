Beach volley, Olimpiadi Giovanili 2018. Scampoli/Bertozzi sfidano la corazzata russa. Svezia e Olanda per l’oro maschile

E’ il giorno delle finali del beach volley alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires e l’Italia c’è con Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi che si giocano l’oro con le campionesse di tutto, le russe Maria Voronina e Marila Bocharova. A livello giovanile nessuno ha vinto come loro: da due anni sono campionesse europee Under 20, nel 2017 hanno conquistato contemporaneamente anche il titolo continentale Under 18 e quest’anno si sono laureate campionesse mondiali Under 19, sempre dominando ogni torneo, come è accaduto a Buenos Aires dove finora hanno collezionato sei vittorie con un solo set lasciato per strada. Solide in tutti i fondamentali, Bocharova/Voronina hanno già partecipato a cinque tornei del World Tour nel 2018, collezionando due noni posti.

Un compito durissimo, dunque, attende Scampoli e Bertozzi che però non partono battute e commentano così la vittoria di ieri contro la coppia statunitense. “Sapevamo che le americane erano toste, siamo entrate in campo molto determinate e concentrate, Come sempre ci ha premiato la lucidità, siamo molto contente della vittoria anche perché al mondiale abbiamo perso contro di loro al tie break quindi siamo riuscite a riscattarci e a prenderci una bella rivincita. La partita di oggi sarà sicuramente una bella sfida e sappiamo di dover lottare su ogni pallone e di dover dare ancora di più perché comunque le russe sono campioni del mondo e d’Europa e non si arriva lì a caso. Daremo il massimo come sempre e ci auguriamo il meglio ovviamente: non ci accontentiamo dell’argento“.

Anche in campo maschile la finale sarà tutta europea. Gli olandesi de Groot/Immers hanno mantenuto fede alle attese della vigilia vincendo in rimonta 2-1 (20-22, 21-17, 15-12) la sfida con gli argentini Amieva/Zelayeta, mentre la grande sorpresa è rappresentata dagli svedesi Ahman/Hellvig che si sono aggiudicati con un secco 2-0 (21-9, 21-16) la semifinale degli outsider contro gli ungheresi Streli/Hajos.

Il programma delle finali prevede alle 15 la finale per il terzo posto femminile Olimstad/Berntsen (Nor)-Newberry/Sparks (Usa), alle 16.30 la finale femminile Bertozzi/Scampoli (Ita)-Voronina/Bocharova (Rus), alle 19 la finale per il terzo posto maschile Amieva/Zelayeta (Arg)-Streli/Hajos (Hun) e alle 20.30 la finale maschile Ahman/Hellvig (Swe)-de Groot/Immers (Ned).