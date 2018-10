Beach volley, Olimpiadi Giovanili 2018. Scampoli/Bertozzi mettono paura alle russe ma sono d’argento

Erano abituate a dominare Maria Voronina e Marila Bocharova ma sulla sabbia olimpica di Buenos Aires le campionesse di tutto hanno dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere la meglio nella finale che consegna loro un fantastico Triplete d’oro dopo Europei e Mondiali contro le azzurre Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi, battute con un doppio 21-19.

Partita emozionante, a tratti anche spettacolare con le azzurre che a più riprese hanno impensierito le fortissime rivali. A Bertozzi/Scampoli è mancato qualcosa in attacco per poter ribaltare una situazione che si è decisa con due break, nel finale del primo set e nella parte iniziale del secondo. Per il resto molto bene al servizio, a muro e anche in difesa le italiane che, soprattutto nella prima parte di gara, hanno messo in seria difficoltà le dominatrici della categoria come poche coppie erano riuscite a fare in precedenza.

In avvio del primo set, infatti, dopo un avio ad handicap (1-5) Bertozzi e Scampoli rimontano (6-6) e provano addirittura la fuga (12-9 e 14-11). Nel finale del set, però, esce la forza di Voronina e Bocharova. La prima accelera in battuta e manda in tilt la ricezione avversaria, la seconda tocca tutto a rete. Risultato: un break di 7-1 per le russe che le manda avanti 20-17. Le italiane annullano due set ball ma, al terzo tentativo, la palla arriva dalle parti di Bocharova che chiude con un attacco micidiale dal centro.

In avvio di secondo set la coppia azzurra resiste fino al 6-6, poi subisce il secondo break micidiale di 6-0 al quale risponde con un 3-0 che manda le due coppie al time out tecnico sul 12-9. Le russe tengono il cambio palla e allungano ulteriormente fino ad arrivare sul 20-14 ma qui incredibilmente si bloccano e le azzurre annullano ben 5 match ball ma, sul 20-19, Bertozzi va a cercare Bocharova in ricezione e la “pertica” russa, come nel primo set, piazza una bordata dal centro che non dà scampo alle italiane, ancora sconfitte 21-19. Medaglia di bronzo per le norvegesi Olimstad/Berntsen che hanno sconfitto 2-1 (18-21, 21-13, 15-9) le statunitensi Newberry/Sparks.