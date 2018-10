Beach volley, Olimpiadi Giovanili 2018. Ostacolo cinese per Scampoli/Bertozzi che vogliono la semifinale

Saranno dunque le cinesi Zang/Cao le rivali di Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi nei quarti di finale del torneo olimpico giovanile di Buenos Aires. La coppia italiana, che oggi ha compiuto una vera e propria impresa eliminando le brasiliane Aninha/Thamela, giocherà domani alle 17 contro il binomio cinese che vanta anche qualche esperienza nel World Tour. Il miglior risultato della coppia cinese nel circuito mondiale è il quinto posto ottenuto proprio in mese fa a Zhongwei, in un torneo 2 Stelle non particolarmente frequentato. Precedentemente le giovanissime cinesi erano state none nel torneo di Jinjiang a maggio e avevano ottenuto lo stesso risultato, uscendo agli ottavi di finale nel Mondiale Under 19 giocato in casa a Nanjing.

Soddisfatta ma non troppo e molto concentrata sull’appuntamento di domani Nicol Bertozzi che ha rilasciato queste dichiarazioni dopo il successo contro la coppia carioca. “Nel primo set abbiamo sofferto tanto, abbiamo fatto tanti errori e ci siamo innervosite, ci è mancata la lucidità; nel secondo set ci siamo riprese e non abbiamo mollato un pallone, nel tie-break siamo state sempre punto a punto e sicuramente ci ha premiato la lucidità soprattutto negli ultimi punti. Siamo contente anche se non siamo riuscite ad esprimere il nostro miglior gioco ma comunque l’importante era vincere. Domani ci riproveremo e speriamo di esprimere una qualità di gioco più elevata“.

TORNEO FEMMINILE

Ottavi di finale femminili: Newberry/Sparks (Usa)-Allcca/Mendoza (Per) 2-0 (21-19, 21-12), Alvarez/Moreno (Esp)-Villar/Churin (Arg) 2-0 (21-18, 21-19), Scampoli/Bertozzi (Ita)-Tamila/Ana Carolina (Bra) 2-1 (13-21, 21-18, 17-15), Zeng/Cao (Chi)-Romero/Gutierrez (Mex) 2-0 (21-15, 21-16), Olimstad/Berntsen (Nor)-Baumann/Betschart (Sui) 2-0 (21-16, 21-15), Ramirez/Narvaez (Ven)-Singchuea/Chanthawichai (Tha) 1-2 (18-21, 24-22, 11-15), Nogales/Canedo (Bol)-Navas/Gonzalez (Pue) 0-2 (18-21, 18-21), Voronina/Bocharova (Rus)-van Driel/Schoon (Ned) 2-1 (15-21, 21-12, 15-10).

Quarti di finale: Newberry/Sparks (Usa)-Alvarez/Moreno (Esp), Scampoli/Bertozzi (Ita)-Zeng/Cao (Chi), Olimstad/Berntsen (Nor)-Singchuea/Chanthawichai (Tha), Navas/Gonzalez (Pue)-Voronina/Bocharova (Rus)

TORNEO MASCHILE

Ottavi di finale maschili: Gysin/Broch (Sui)-Brewster/Schwengel (Usa) 0-2 (16-21, 18-21), de Groot/Immers (Ned)-Guvu/Monjane (Moz) 2-0 (21-10, 21-11), Bello/Bello (Eng)-Takken/Nicolaidis (Aus) 2-0 (21-16, 21-17), Leon/Jurado (Ecu)-Amieva/Zelayeta (Arg) 0-2 (8-21, 18-21), John/Pfretzschner (Ger)-Lezcano/Lobo (Crc) 2-0 (21-14, 21-10), Akbar/Herlambang (Ina)-Ahman/Hellvig (Swe) 0-2 (16-21, 14-21), Streli/Hajos (Hun)-Narathon/Thanan (Tha) 2-1 (21-19, 13-21, 15-9), Veretiuk/Shekunov (Rus)-Ayon/Alayo (Cub) 1-2 (21-17, 17-21, 21-23).

Quarti di finale: Brewster/Schwengel (Usa)-de Groot/Immers (Ned), Bello/Bello (Eng)-Amieva/Zelayeta (Arg), John/Pfretzschner (Ger)-Ahman/Hellvig (Swe), Streli/Hajos (Hun)-Ayon/Alayo (Cub)