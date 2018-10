Beach volley, Olimpiadi Giovanili 2018. Il sogno argentino di Scampoli e Bertozzi

Saranno Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi a rappresentare l’Italia nel torneo di beach volley alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires. La coppia azzurra ha superato i due step di qualificazione della Continental Cup e ora si presenta con concrete ambizioni di lottare per le posizioni che contano al torneo a Cinque Cerchi.

Due percorsi differenti, quelli che hanno portato le due giocatrici a indossare la maglia azzurra. Quello più convenzionale per Claudia Scampoli che da questa stagione fa parte del Club Italia e ha già raggiunto ottimi risultati nei tornei giovanili internazionali, partecipando anche a qualche torneo del World Tour. Nicol Bertozzi, invece, si allena a Cesenatico con la BVU di Thomas Casali, gioca il campionato italiano con un’altra atleta romagnola, Daniela Rinaldini e quest’anno ha affrontato i suoi primi tornei internazionali giovanili.

Assieme Bertozzi e Scampoli hanno chiuso al secondo posto alle spalle delle russe Bocharova/Voronina la fase finale della Continental Cup lo scorso giugno: un risultato che conferma il buon lavoro che viene svolto a livello giovanile da Ettore Marcovecchio e Caterina De Marinis che saranno al seguito della coppia azzurra in Argentina. A luglio Bertozzi e Scampoli hanno partecipato anche al Mondiale Under 19 e in quella occasione la coppia italiana non è riuscita ad andare oltre il diciassettesimo posto, anche per un pizzico di sfortuna nel sorteggio, visto che le italiane nei sedicesimi di finale sin sono trovate di fronte la coppia più forte del movimento statunitense, capace poi di sfiorare il podio iridato con un quarto posto, dopo aver perso nel girone con le olandesi Schoon/Van Driel, poi secondo e con le spagnole Alvarez/Moreno, poi terze.

A Buenos Aires le azzurre troveranno un panorama forse meno qualificato di avversarie rispetto al Mondiale, almeno in termini numerici, ma i prodotti delle nazioni guida del movimento, come Brasile, Usa, Russia e Germania saranno sempre molto difficili da affrontare e battere. Il raggiungimento della fase finale del torneo, quella ad eliminazione diretta, sarebbe già un ottimo risultato per la coppia italiana che non si accontenterà.