Beach volley, Olimpiadi Giovanili 2018. FINALE AZZURRA!!! Bertozzi e Scampoli travolgono anche le statunitensi e domani daranno l’assalto alla corazzata russa

Il sogno diventa realtà. Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi portano l’Italia sul podio del beach volley alle Olimpiadi giovanili e domani le azzurre si giocheranno l’oro con le fortissime russe Bocharova/Voronina, campionesse del Mondo ed Europee e a caccia del Triplete. Dopo aver eliminato brasiliane e cinesi, Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi non lasciano scampo anche alla coppia statunitense composta da Devon Newberry e Lindsay Sparks, battuta 2-0 in semifinale, conquistando una finale meritatissima, che arriva a coronamento di un torneo fantastico giocato dal binomio italiano.

In avvio di partita sono le azzurre a prendere subito in mano le redini del gioco con un ritmo altissimo in attacco (qualche grande difesa e attacco addirittura di seconda intenzione che manda in tilt la difesa della coppia statunitense). Le italiane pigiano l’acceleratore in battuta e sbagliano pochissimo fino a portarsi sul 20-13. A quel punto un piccolo passaggio a vuoto che permette alla coppia statunitense di annullare tre set ball consecutivi, più per responsabilità delle italiane che per loro effettivo merito, e la chiusura del set firmata Bertozzi per il 21-16.

In avvio di secondo set le statunitensi provano a cambiare registro ma, sul 4-4, arriva un break micidiale della coppia italiana che, con un 5-1, vola sul 9-5 puntando sulla difesa e sul contrattacco che non lascia scampo alle rivali. Le statunitensi non si arrendono e rispondono con un parziale di 3-1 che permette loro di tornare in scia (10-8). Le azzurre tornano avanti (12-9) ma commettono un paio di errori banali e si fanno raggiungere a quota 12 e superare (13-14). Si procede punto a punto fino al contro sorpasso azzurro sul 18-17 e il finale è thrilling con un’invasione contestata alla coppia statunitense sul 20-19 che regala alle italiane il pass per la finale.

Nella prima semifinale tutto facile per la coppia russa Voronina/Bocharova che raggiunge la finale travolgendo con un secco 2-0 (21-16, 21-11) le norvegesi Olimstad/Berntsen, mantenendo così fede al pronostico della vigilia che vedeva le russe super favorite per l’oro.