Beach handball, Olimpiadi Giovanili 2018: l’Italia sogna in grande, ma le insidie non mancano

Siamo sempre più vicini al via del torneo di beach handball nell’ambito delle Olimpiadi giovanili di Buenos Aires, in cui l’Italia parteciperà nel settore maschile con legittime ambizioni.

La selezione allenata da Vincenzo Malatino si presenterà infatti in Argentina da vice-campione del mondo in carica under 17, dopo un europeo under18 non all’altezza, e culminato con un misero sesto posto. Il motivo, oltre ad un possibile calo fisico, potrebbe risiedere nell’assenza dei gemelli Marco e Simone Mengon, emigrati in Francia tra le fila del Montpellier, società che non ha dato il permesso di partire ai due neanche per Buenos Aires.

Il punto di forza sarà dunque il pugliese Davide Notarangelo, mentre è praticamente certa la convocazione del portiere del Koper Matteo Capuzzo, l’uomo del futuro tra i pali azzurri, anche per quanto riguarda l’indoor.

Fondamentale sarà partire al meglio, poichè solamente due compagini nel girone da sei passeranno in semifinale, e le rivali non mancano di certo. Se Mauritius e Paraguay non sembrano grossi pericoli, lo stesso non si può dire per i padroni di casa dell’Argentina, così come per la Croazia, che punterà al podio pur partendo da ripescata. A completare il raggruppamento c’è il Portogallo, formazione che ha alternato molto i propri talenti, che al completo potrebbe però dire la sua.

Una cosa è certa: servirà la miglior Italia possibile, che al Parque Sarmiento proverà a regalare emozioni forti al movimento della pallamano azzurra e non solo.

Foto: FIGH