Basket, ufficiale l’approdo di Alessandro Gentile alla corte del Movistar Estudiantes

La notizia che circolava già da diverse ore ha ora la sua ufficialità: Alessandro Gentile è un giocatore dell’Estudiantes di Madrid. Per lui si tratta della terza esperienza all’estero, dopo quelle al Panathinaikos in Grecia e all’Hapoel Gerusalemme in Israele (escludendo la questione Houston Rockets, per la semplice ragione che non ha mai calcato alcun parquet con quella maglia).

L’annuncio della società madrilena, attualmente ai piedi della zona playoff in Liga ACB, è arrivato in modo del tutto inusuale: durante l’intervallo del match perso per 67-100 contro il Baskonia Vitoria, la mascotte dell’Estudiantes ha mostrato un cartello inequivocabile con la scritta “Que viene Gentile“.

L’azzurro ritrova così Omar Cook, suo compagno a Milano nella stagione 2011-12. Nel roster ci sono due ulteriori vecchie conoscenze del campionato italiano: Goran Suton (croato che però è nato a Sarajevo), visto a Biella nell’annata 2010-11, e Zoltan Perl, a Capo d’Orlando per una stagione e mezza tra il 2015 e il 2017.

L’Estudiantes gioca le proprie partite interne al WiZink Center, noto anche come Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid: si tratta della stessa arena in cui gioca il Real Madrid, che può contenere fino a oltre 17.000 persone.













Credit: Ciamillo