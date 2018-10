Basket, Serie A1 femminile 2018-2019: i risultati della quarta giornata. Venezia batte Napoli nel big match, primo acuto per il Geas

La quarta giornata di Serie A1 femminile restringe a due le formazioni al comando della classifica: Schio e Venezia. Se la prima ha facilmente espugnato il campo di Torino, la seconda ha saputo prevalere nella partita più importante della giornata, che l’ha opposta alla Dike Napoli. C’è anche il primo acuto del Geas Sesto San Giovanni, che nella sfida tra neo-promosse espugna Empoli. Andiamo però a vedere i risultati nel dettaglio.

TREOFAN BATTIPAGLIA-FILA SAN MARTINO DI LUPARI 60-76

Non bastano 25 punti di Antiesha Brown a evitare a Battipaglia la terza sconfitta di questa stagione, mentre il Fila si lancia in terza posizione a quota 6. Finché Brown è assistita da Trimboli e Handy, la Treofan regge e chiude il primo periodo avanti 20-18. Le padrone di casa arrivano anche sul 27-18 con liberi di Simon, poi Webb avvia un primo parziale di 0-12 che manda San Martino in vantaggio per 27-30. Il secondo strappo alla partita lo crea Marshall, con 11 dei primi 15 punti delle ospiti nel terzo quarto. Le padrone di casa provano ancora a tenere e a 10 minuti dalla fine sono ancora a -7, con Brown che firma la tripla del 55-60 a sette minuti dalla fine, ma a quel punto s’accendono Keys, Caterina Dotto e Fietta, che con uno 0-10 in due minuti e mezzo chiudono definitivamente l’incontro. Top scorer: per Battipaglia Antiesha Brown con 25 punti, per San Martino di Lupari Tyaunna Marshall con 23 (accompagnata da altre tre in doppia cifra).

UMANA REYER VENEZIA-DIKE BASKET NAPOLI 67-60

Nel match più importante della giornata è la Reyer a portare a casa la vittoria e il mantenimento del punteggio pieno in classifica. L’inizio è tutto di marca veneziana, con Jolene Anderson che mette il vestito migliore per servire palloni d’oro a Gulich, Steinberga e Carangelo, in grado di propiziare il primo allungo sul 18-8. Napoli, però, non è squadra da arrendersi tanto facilmente, e dopo aver toccato i 13 punti di svantaggio comincia la sua risalita, spinta dall’intramontabile Macchi fino al 25-19. Bestagno riporta Venezia a +10, ma Ress e Courtney Williams chiudono il secondo quarto sul 31-25. Proprio lei e Gonzalez riportano a due lunghezze la Dike al rientro in campo; Anderson tenta di far scappare ancora la Reyer con sette punti di fila, e per la terza volta Napoli torna a contatto, in questo caso con Gabrielle Williams e Harrison: l’ultimo quarto si apre sul 46-44. Steinberga, a quel punto, dimostra di non esser giunta in Laguna per passeggiare: un canestro da due, un paio di assist per Gorini e Kacerik, e la Reyer se ne va, stavolta definitivamente. Top scorer: per Venezia Anete Steinberga con 18 punti, per Napoli Isabelle Harrison con 15.

MECCANICA NOVA VIGARANO-GESAM GAS&LUCE LUCCA 72-79 d2ts

Con tantissima difficoltà, Lucca riesce a trovare dopo due supplementari un successo oltre le mura che non sembrava così possibile a metà partita. In un primo quarto somigliante a un bombardamento, chi scatta meglio è Vigarano, che porta quattro giocatrici su cinque a segno nel 9-0 iniziale, un vantaggio poi mantenuto con i 14 punti in 10 minuti di Fitzgerald. Nel secondo periodo si comincia a segnare di meno, ma è ancora la Meccanica Nova a fare qualcosa in più, arrivando all’intervallo sul 40-28 con un buon rendimento di Bocchetti. Dopo aver toccato il -14, Lucca si rialza: Graves, Vaughn e Treffers realizzano in cinque minuti il parziale di 0-14 che vale la parità a quota 42. Fitzgerald, aiutata da Bolden, riporta le padrone di casa sul +7, prima che Marida Orazzo scarichi nel canestro del Palavigarano otto punti di fila che significano +1 per il Basket Le Mura. Il duello diventa rovente e si trascina per tutto l’ultimo periodo, con Bocchetti che segna la tripla del 62-60 Vigarano a un minuto dalla fine. A 10 secondi dalla fine, Fitzgerald commette il fallo che consente a Gatti di fare 2/2 dalla lunetta e pareggiare, poi prova a prendersi il tiro della vittoria, ma lo sbaglia, mandando l’incontro all’overtime. Ci sono sempre meno canestri, c’è ancora più lotta e poi ci sono, negli ultimi 65 secondi, quattro errori che non chiudono la partita, l’ultimo dei quali è ancora di Fitzgerald: altro overtime. Questa volta Vaughn e Treffers trovano il modo di far valere la superiorità vicino a canestro, facendo andar via le ospiti fino al 72-79 finale. Top scorer per Vigarano Feyonda Fitzgerald con 25 punti, per Lucca Kia Vaughn e Kourtney Treffers con 21.

IREN FIXI TORINO-FAMILA WUBER SCHIO 61-98

Poco da dire sulla partita giocata al PalaRuffini, con il Famila che raccoglie i frutti di uno spaventoso primo quarto, in cui segna ben 35 punti, per confermarsi a punteggio pieno in questo inizio di campionato. In particolare, succede che le Campionesse d’Italia partono con un parziale di 0-17 provocato in gran parte dalle triple di Gemelos e Francesca Dotto. Lawrence da sola, per Torino, non può bastare quando Schio trova il modo di segnare col 66% da due punti (33/50). Tutta la partita delle ospiti diventa un lavoro di rotazione della panchina e di gestione delle forze in vista della necessità di riscattare la sconfitta di Eurolega in Belgio: nonostante ciò, le ragazze di Pierre Vincent continuano ad allungare fino ad arrivare al divario finale di 37 punti. Top scorer per Torino Kahlia Lawrence con 21 punti, per Schio Jantel Lavender con 22.

ELCOS BRONI-PASSALACQUA RAGUSA 57-67

Vittoria magari non larga nella misura, ma importante per Ragusa, che espugna il non semplice campo di Broni. I primi minuti vivono su un equilibrio che, in casa Passalacqua, gestiscono Harmon e Kuster. Con Wojta e Milic limitate nel loro apporto in termini di punti, Broni non riesce a tenere il primo allungo delle ospiti, che arrivano fino al 26-33 quando si rientra negli spogliatoi. La musica non cambia nei secondi venti minuti, con Ragusa che arriva fino al +13 a metà terzo quarto, deve respingere un assalto lanciato dall’ex di turno, Laura Spreafico, e poi va a concludere la missione senza eccessivi patemi fino al 57-67 finale. Top scorer per Broni Nikolina Milic con 12 punti, per Ragusa Jillian Harmon con 16.

USE SCOTTI ROSA EMPOLI-ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI 60-75

Ritornano i sorrisi in casa Geas, con la prima vittoria in campionato nella sfida tra le due formazioni promosse dall’ultima Serie A2. Sesto San Giovanni la vince con una prestazione molto convincente delle sue tre americane, che fanno la voce grossa nel devastante allungo del secondo quarto, in cui le rossonere realizzano 20 punti a fronte dei soli tre di Empoli (nello specifico, tre liberi di Mathias). La formazione di casa le prova tutte per rientrare, soprattutto con Rosellini, Madonna e Narviciute. La squadra allenata da Cinzia Zanotti, però, non si lascia mai avvicinare più di tanto, controllando la situazione fino alla fine e rientrando in Lombardia con due punti d’oro. Top scorer per Empoli Erin Mathias con 15 punti, per Sesto San Giovanni Kalis Loyd con 19.

CLASSIFICA DOPO QUATTRO TURNI

Schio, Venezia 8

Napoli, San Martino di Lupari 6

Ragusa, Broni, Lucca 4

Battipaglia, Torino, Vigarano, Sesto San Giovanni 2

Empoli 0













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: LBF / Ciamillo