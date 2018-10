Basket, Serie A 2018-2019: Torino batte Trieste 86-74 non senza qualche problema

Si è concluso da poco l’anticipo della 2a giornata di Serie A 2018-2019. Di fronte al PalaRuffini si sono ritrovate la Fiat Torino e l’Alma Trieste, con i padroni di casa che si sono imposti con il risultato di 86-74 alla fine di un match più combattuto di quanto non direbbe il punteggio. A fare la differenza in negativo è stata sicuramente la cortezza della panchina di Trieste, a cui mancava anche Justin Knox.

Il primo quarto trascorre in maniera estremamente equilibrata e nessuna della due squadre riesce ad allungare. Vige il botta e risposta fino al suono della sirena, quando il punteggio si blocca sul 24-22 in favore dei piemontesi. Ad inizio seconda frazione Torino piazza il primo strappo sulle ali delle triple realizzate da Tony Carr e Carlos Delfino. Un Daniele Cavaliero in stato di grazia riporta sotto Trieste, ma i padroni di casa ne hanno di più e vanno all’intervallo lungo con 9 punti di vantaggio.

Al rientro dagli spogliatoi sale in cattedra Arturs Strautins per gli ospiti: Trieste grazie alle sue giocate riesce a ribaltare l’incontro in un baleno. A metà terzo quarto Torino prova ancora a prendere margine con 3 triple consecutive, realizzate dal solito Carr (alla fine 5 canestri da 3 per lui) e Victor Rudd, ma è ancora Strautins a caricarsi la squadra sulle spalle e ricucire fino al 61-61. Nell’ultima frazione emerge la stanchezza per l’Alma derivata dalle poche unità in grado di subentrare al buon quintetto di partenza. A circa 6 minuti dal termine ci pensa la tripla di Jamil Wilson a dilatare una forbice che già si stava aprendo portando i suoi all’allungo definitivo grazie ad un tiro da 3. Dal -8 Trieste non riesce più a reagire e si deve accontentare di una buona prestazione, valsa comunque a niente per quanto riguarda la classifica.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

Fiat Torino-Alma Trieste 86-74 (24-22, 22-15, 15-24, 25,13)

Torino: Wilson 14, Delfino 8, Taylor Jamal 13, Cotton 5, Carr 20, Cusin 2, Poeta 7, Rudd 12, Mcadoo 5.

Trieste: Fernandez 8, Cavaliero 19, Sanders 11, Cittadini 2, Strautins 18, Walker 3, Mosley 10, Coronica 3.

Credit: Ciamillo