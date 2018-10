Basket, Serie A 2018-2019: le sorprese del campionato. Nuovo corso in panchina a Sassari e Bologna

Il campionato ormai è alle porte e tra due giorni scatterà la Serie A. Dopo aver analizzato quali possono essere le favorite per lo Scudetto, oggi si traccerà un bilancio di quelle che possono risultare le sorprese e le outsider della nuova stagione.

Chi vuole avere un anno importante è la Dinamo Sassari. In Sardegna c’è stata una vera e propria rivoluzione, con l’obiettivo di ritornare sui livelli che hanno portato i sardi prima alla conquista della Coppa Italia e poi anche dello Scudetto. In panchina è arrivato Vincenzo Esposito, che ha una grande occasione sulla panchina di Sassari dopo le buone esperienze a Caserta e Pistoia. Un quintetto totalmente americano con il solo Scott Bamforth confermato e con nuovi arrivati di ottimo livello come Jaime Smith, Terran Petteway, Rashawn Thomas e l’ex centro dei Sacramento Kings Jack Cooley. Il tutto senza dimenticare il gruppo italiano con Achille Polonara e il nuovo arrivato Stefano Gentile.

A Bologna è partito il nuovo corso firmato Stefano Sacripanti e in casa Virtus si spera che l’ex allenatore di Avellino possa davvero riportare gli emiliani ai vertici del basket italiano. La scorsa stagione è stata veramente travagliata per Bologna con una clamorosa esclusione dai playoff, che sembrava veramente certa a poche giornate dal termine del girone di ritorno. Partito Alessandro Gentile, la squadra punta ancora su Pietro Aradori e su alcuni giocatori che ben si sono comportati nel resto d’Europa come il play Tony Taylor (ex Banvit) e il centro Brian Qvale (ex Lokomotiv Kuban).

Semifinale di Eurocup e playoff lontanissimi dall’essere centrati. Nella scorsa stagione la Grissin Bon Reggio Emilia si è concentrata soprattutto sull’Europa, soffrendo particolarmente il doppio impegno in campionato, restando con largo anticipo fuori dalla lotta per le prime otto posizioni. In panchina non c’è più Menetti, ma ora Devis Cagnardi e soprattutto in campo non ci sarà più Amedeo Della Valle. Tanti cambiamenti nel roster con alcuni arrivi importanti come Julio Riccardo Ledo (oltre 17 punti di media con i Vaqueros de Bayamon) e l’ala grande Eric Griffin (in doppia cifra nel campionato israeliano).

Tra le più belle sorprese della passata stagione c’è stata sicuramente la Red October Cantù. I brianzoli non hanno iniziato al meglio la stagione, venendo eliminati nei playoff della Basketball Champions League, ma la squadra ora può concentrarsi soprattutto sul campionato, dove l’obiettivo è l’accesso ai playoff. Una squadra rivoluzionata: in cabina di regia c’è Frank Gaines e soprattutto nel reparto ali è arrivato Tony Mitchell, che ha chiuso la scorsa stagione di D-League con oltre 28 punti di media. Attenzione anche alla guardia Omar Calhoun, reduce da un campionato finlandese da quasi venti punti di media con la maglia dell’Espoo United.













Credit: Ciamillo