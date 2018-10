Basket, Serie A 2018-2019: Cremona vince sul campo della Virtus Bologna 84-66

Il primo incontro della domenica della quarta giornata di Serie A basket 2018-2019 ha regalato un risultato molto inaspettato: la Vanoli Cremona si è imposta sul campo della Virtus Bologna con un rotondo 84-66, dopo un primo tempo estremamente equilibrato concluso con gli ospiti avanti di un solo punto. Per la Vanoli si tratta del terzo successo in campionato, mentre per la Virtus arriva la seconda sconfitta, entrambe giunte alla Land Rover Arena.

Primi due quarti in cui vige l’equilibrio, con Cremona avanti 22-17 nel periodo d’apertura e 38-37 all’intervallo lungo. Sia l’una che l’altra squadra trovano occasioni importanti per creare margini abbastanza larghi (+10 la Vanoli nel primo, +6 i padroni di casa nel secondo), ma subito i rispettivi avversari sono stati in grado di ricucire e rifarsi sotto. Lo strappo decisivo degli ospiti arriva a metà terza frazione ed è condotto principalmente da Giampaolo Ricci, il quale mette a referto 7 punti in soli due minuti, portando i suoi sul 63-54. Nell’ultimo periodo la Virtus riesce a riportarsi fino al momentaneo -6, ma la tripla di Payton Aldridge ricaccia indietro Bologna, le cui speranze vengono interrotte del tutto dal tiro da 3 realizzato da Ricci a 2′ dal suono della sirena che ha allargato la cerniera di vantaggio fino alle 13 lunghezze.

Grande prova di Aldridge, doppia doppia per lui da 16+10 rimbalzi e di Ricci, autore di 16 punti (5/7 al tiro) e 7 rimbalzi in 15 minuti. Tra i bolognesi si salva solo Pietro Aradori con i suoi 16 punti, anche se pure lui, come i suoi compagni, è incappato in una giornata dalle percentuali bassissime (33,3%).

IL TABELLINO DELLA PARTITA

Virtus Bologna-Vanoli Cremona 66-84 (17-22, 20-16, 17-25, 12-21)

Bologna: Martin 10, Kravic 8, Punter 6, M’baye 8, Cappelletti 3, Cournooh David 3, Taylor 6, Aradori 16, Berti 2, Baldi Rossi 1, Pajola 3.

Cremona: Aldridge 16, Ricci 16, Crawford 13, Saunders 9, Ruzzier 3, Mathiang 10, Demps 9, Diener 8.













Credit: Ciamillo