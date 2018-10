Basket, Pagelle Buducnost-Milano, Eurolega 2018-2019: buono l’esordio di Della Valle, ma il vero solutore di problemi è Micov

L’Olimpia A|X Armani Exchange Milano ha portato a casa la sua prima vittoria nell’Eurolega 2018-2019, trovando un buon 71-82 contro il mai domo Buducnost. Di seguito le pagelle dell’incontro appena giocato:

A|X ARMANI EXCHANGE MILANO

Della Valle 7: Esordisce con un tiro da tre aperto a segno su ribaltamento di James in contropiede. Colpisce ancora a inizio ultimo quarto da tre. Per farla breve, impatto notevole alla prima in Eurolega. Il nazionale assomma 8 punti con 3/4 dal campo

James 7,5: Inizia con 7 punti, accelera che è un piacere, se non può segna da tre, altrimenti fa girar palla e tira fuori vari assist (saranno 5) niente male. 13 punti con 4/6 da 2 per lui, col tocco finale dell’alley oop con Kuzminskas.

Micov 8,5: Laddove gli altri regalano spettacolo, lui funge da equilibratore. In ogni singolo momento in cui l’Olimpia è in difficoltà, trova la soluzione giusta, senza mai tremare, col piglio che serve per respingere il Buducnost. I suoi 15 punti sono la storia della partita di Milano.

Gudaitis 6,5: Soffre Nikolic su entrambi i lati del campo, poi si riprende con un canestro difficile e due belle stoppate su Ivanovic prima e Jackson poi. Chiude con 11 punti, compresi i due dalla lunetta che mettono la definitiva distanza di sicurezza con i padroni di casa.

Bertans sv: Cinque minuti per lui, con un unico rimbalzo in attacco.

Tarczewski 5,5: Si carica di falli nel giro di otto minuti, uscendo di fatto dalla partita senza mai cominciarla. Quando rientra, però, riesce a tenere meglio in difesa.

Nedovic 7,5: Comincia facendo capire perché è stato prelevato da Malaga, mettendo punti utili qui e là (14 alla fine), ma soprattutto tirando fuori molta classe. Anche lui è protagonista del finale in cui Milano si fa granitica.

Kuzminskas 7: Non si fa vedere molto, ma in chiusura di secondo quarto è suo un lampo prendendo la linea di fondo a velocità spaziale, dal quale fa partire un parziale di sei punti di fila. Nel finale è spettacolare: difende, corre, serve, schiaccia, fa tutto. I suoi 12 punti con 6/8 sono tutti qua.

Cinciarini sv: Non entrato.

Burns 5: Soffre sia in attacco che in difesa nei due minuti e poco più in cui è in campo.

Brooks 6: La sua partita è quella della solidità: non c’è pallone che lui non giochi in modo utile, che entri o meno nelle statistiche.

Jerrells 5,5: Gioca due minuti e mezzo, spende due falli. Non in serata, ma pesa anche il rientro dall’infortunio.

All. Pianigiani 6,5: Buona la prima, anche se vanno registrate alcune cose nella sua Milano. L’importante è portare a casa le partite, e tante volte l’anno scorso questo non è successo in partite simili.

BUDUCNOST – Jackson 6,5, Ivanovic 7, Sehovic ne, Clark 8, Barovic 6, Clarke 4,5, Gordic 6, Craft 5,5, Z. Nikolic 6, Omic 6,5, Popovic 6, D. Nikolic 5,5. All. Dzikic 6.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo