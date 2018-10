Basket, FIBA Europe Cup 2018-2019: Varese debutta senza problemi in Bulgaria contro il Rilski Sportist

Esordio senza alcun tipo di problema per Varese in FIBA Europe Cup. La Openjobmetis fa sua la trasferta in Bulgaria contro il Rilski Sportist: a Samokov il punteggio finale è di 76-95 in favore degli ospiti, trascinati da cinque uomini in doppia cifra, dei quali il migliore è Tyler Cain, a quota 19 punti e 13 rimbalzi. Il Rilski è quasi solo Martin Marinov (25 punti) e Jalen Jenkins (13), ed evidentemente non basta.

L’unico momento in cui i padroni di casa sembrano poter dare un senso alla partita è quello iniziale, quando Bozov, Jenkins e Georgiev siglano il massimo vantaggio: 8-3 in due minuti e mezzo. A quel punto, però, una schiacciata di Tyler Cain apre un devastante parziale di 0-17, in cui Archie mette a segno otto punti, Scrubb cinque e Cain quattro. A chiudere il primo quarto ci pensa Natali con un gioco da tre punti che vale il 16-29. Gli uomini di Attilio Caja, con l’inizio del secondo periodo, mettono anche in cassaforte l’incontro con Scrubb, Ferrero e Natali, con quest’ultimo che a 3’17” dall’intervallo lungo piazza la tripla del +21, vantaggio ribadito da Cain quando si va a riposo.

Quello che accade nei secondi venti minuti è pura gestione da parte di Varese: i punti di vantaggio restano sempre intorno ai venti, mentre Marinov e Jenkins non sono in grado di fare granché per la propria squadra. A ulteriore testimonianza del dominio della squadra ospite, vale la pena citare il dato dei rimbalzi, in cui la Openjobmetis ha comandato per 44-23. L’incontro si è concluso sul 76-95 in favore di Varese, che può dunque guardare con una certa serenità ai prossimi impegni europei, mentre in campionato sarà attesa dal mezzogiorno di fuoco domenica contro Trento.

RILSKI SPORTIST-OPENJOBMETIS VARESE 76-95 (16-29, 33-54, 57-79)

RILSKI – Barro 5, Edwards 9, Hadzhirusev 4, Wright 7, Gelov ne, Georgiev 3, Bozov 3, Vasov, Marinov 25, Jenkins 13, Marincheshki 7, Gugino. All. Hadjisotirov

VARESE – Archie 15, Gatto, Iannuzzi 8, Natali 11, Scrubb 18, Verri, Tambone, Cain 19, Ferrero 7, Moore 7, Bertone 10. All. Caja













Credit: Ciamillo