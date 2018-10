Basket, FIBA Europe Cup 2018-2019: Sassari espugna il campo dei Leicester Riders nell’esordio della fase a gironi

Comincia con una vittoria la fase a gironi della Dinamo Sassari in FIBA Europe Cup: la formazione allenata da Vincenzo Esposito torna da Leicester con i due punti conquistati contro i Riders, col punteggio finale di 78-90. Protagonisti della vittoria Cooley, Bamforth, Petteway e Polonara, tutti in doppia cifra al pari di Smith (per Cooley, peraltro, c’è anche la doppia doppia con 15 punti e 10 rimbalzi).

Dopo un primo quarto in cui si sono visti una scarsa vena realizzativa di entrambe le squadre e un recupero da -6 dei Riders, è il secondo a vedere la Dinamo allungare, grazie a un grande Scott Bamforth, autore di otto punti di fila e a Petteway che lo segue infilando due triple consecutive. Thomson, Holder e Burnett tentano di tenere incollata la formazione di casa, ma al termine della prima metà di gara il tabellone dice 34-41 Sassari.

Tra assist e punti, Douse si prodiga in molti modi per far rientrare Leicester: la conseguenza è che i padroni di casa tornano fino al -3, venendo però respinti da Thomas e Pierre. I Riders non mollano, trovano cinque punti di fila da Washington e risalgono sul 53-55, prima che, a cavallo tra gli ultimi due quarti, Magro e Smith entrino in una fase di collaborazione che genera lo strappo decisivo in favore degli ospiti. I Riders stavolta non recuperano più, e Sassari può così considerare chiusa la pratica europea con questo 78-90, in attesa di rituffarsi nel campionato con la trasferta di Brindisi.

LEICESTER RIDERS-DINAMO SASSARI 78-90 (13-13, 34-41, 60-65)

LEICESTER – Douse 10, Lascelles 7, Ward-Hibbert ne, Burnett 23, Gamble 3, Washington 9, Hampton ne, Larsson 2, Thomson 7, Wright 2, Holder 13. All. Paternostro

SASSARI – Smith 10, Bamforth 11, Petteway 13, Devecchi, Parodi 2, Magro 6, Pierre 7, Gentile 5, Thomas 6, Polonara 11, Diop 4, Cooley 15. All. Esposito













