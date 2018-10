Basket femminile, Serie A1 2018-2019: negli anticipi della seconda giornata vincono Schio e Battipaglia

Si è aperta stasera la seconda giornata del campionato di Serie A1 femminile 2018-2019. Nel corso della serata, si sono giocate due partite: una ha visto vincere il Famila Schio nella trasferta di Vigarano, l’altra ha fatto registrare il successo casalingo di Battipaglia contro Torino.

MECCANICA NOVA VIGARANO-FAMILA WUBER SCHIO 59-84

Vittoria mai minimamente in discussione, quella delle campionesse d’Italia impegnate sul campo di Vigarano. Basti citare il parziale dei primi due quarti per rendersi conto della superiorità della formazione ospite: 7-24 quello del primo, 8-24 quello del secondo. Il totale fa 15-48, sotto la spinta di Olbis Andrè, che domina i primi 20 minuti e chiude poi a quota 19 in 21 giri di orologio. In generale, Pierre Vincent può così evitare grandi minutaggi alle sue giocatrici (quello maggiore è di Crippa, 24’40”). Vigarano, in qualche modo, riduce le distanze nel finale col blocco più esperto di quella che a tutti gli effetti è una squadra giovane. Le top scorer sono da una parte la già citata Andrè e dall’altra Sara Bocchetti con 17 punti.

TREOFAN BATTIPAGLIA-IREN FIXI TORINO 79-71

Prima vittoria stagionale per Battipaglia, che comincia con un piglio decisamente diverso questa stagione rispetto alla precedente. L’inizio di quest’incontro, giocato a Campobasso per vicissitudini non encomiabili occorse al PalaZauli, è però di marca torinese, con Lawrence che fa la voce grossa nel primo quarto, chiuso 19-23 in favore delle ospiti. La partita gira quando alla Treofan inizia a entrare una combinazione di tiri da tre (Del Pero, Handy e buone iniziative di Trimboli e Simon: all’intervallo è 51-38. Davis, Cabrini e Milazzo portano l’Iren Fixi a -6, ma ci pensa una nuova scarica di triple firmata Brown-Handy a respingere l’assalto. Nonostante ciò, Trucco, sempre da tre, riporta Torino a sei punti di distacco. A quel punto è battaglia vera: Policari e Handy allungano, Milazzo e Lawrence rispondono, poi Del Pero e Brown firmano il +12 Battipaglia con 3’08” da giocare. A quel punto quasi si smette di segnare e la Treofan porta a casa l’incontro. Top scorer: per Battipaglia Chantelle Handy con 22 punti (ma c’è anche Kristen Renee Simon a quota 15 con 16 rimbalzi), per Torino Kahlia Lawrence con 31 (da segnalare Ilaria Milazzo con 10 e 10 assist).













