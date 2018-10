Basket, Europe Cup 2018-2019: Sassari in Portogallo per formalizzare la vittoria del preliminare contro il Benfica

Si disputerà domani alle 21:30 il ritorno del secondo turno preliminare di Europe Cup 2018-2019 tra Benfica e Sassari. Forte del +34 dell’andata, la Dinamo vola in Portogallo per rendere matematico l’accesso alla fase a gironi, dove è già presente Varese. Nel primo match al PalaSerradimigni la squadra di Vincenzo Esposito ha lasciato le briciole agli avversari vincendo 100-66. Sugli scudi Rashawn Thomas, autore di 18 punti in 24′ (8/9 da 2), 4 assist e 4 rimbalzi, oltre ad un +17 di plus/minus. Molto bene anche Scott Bamforth (15+4+5). Tra i lusitani il migliore di gran lunga è stato Micah Downs, i cui 21 punti, però, non hanno cambiato l’andamento dell’incontro, sempre a favore dei sardi.

Chiaramente non bisogna abbassare troppo la guardia e, soprattutto, non concedere parziali importanti ai portoghesi, che potrebbero riaprire improvvisamente un confronto finora senza storia. Non ci sono dubbi sul fatto che la Dinamo, dopo la sconfitta di domenica scorsa alla prima di campionato sul campo di Reggiana, non veda l’ora di rifarsi quando, tra cinque giorni, ospiterà Varese in una sfida molto complicata, però è necessario pensare partita per partita e in questo caso mettere al sicuro la partecipazione alla competizione europea. Dopotutto cercare di chiuderla, magari, nei primi due quarti per poi dare un ampio riposo ai titolari potrebbe essere, paradossalmente, la scelta più conservativa in vista del campionato.

Queste le parole di coach Esposito a conferma di quanto detto: “Il margine di 34 punti di vantaggio ci permetterà di scendere in campo con maggiore serenità ma resta chiaro l’obiettivo della vittoria. Domani cercheremo di utilizzare qualche giocatore che ha avuto meno minuti domenica in campionato, soprattutto tra i lunghi. Siamo già al lavoro per migliorare alcuni aspetti, in primis la gestione dei possessi. Vogliamo lavorare per migliorare soprattutto nelle situazioni difensive: l’imperativo è portare a casa la gara, ma vogliamo anche prepararci al meglio per l’impegno che ci attende domenica in casa con la sfida contro Varese”.













