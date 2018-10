Basket, Eurolega 2018-2019: SBANCATO IL PIREO! Colpaccio Olimpia Milano, che dominio sull’Olympiacos!

Spettacolare impresa dell’A|X Armani Exchange Milano al Pireo: l’Olimpia non solo batte l’Olympiacos, ma lo travolge con un secondo tempo di grandissimo spessore. Il 75-99 finale è frutto di una prestazione davvero significativa della squadra allenata da Simone Pianigiani, che nel primo tempo ha tenuto con agio il ritmo imposto dai padroni di casa, per poi dilagare nei secondi venti minuti con un eccezionale Nemanja Nedovic, autore di 20 punti nell’incontro. Per Milano anche 22 punti di Mike James, 19 di Vlado Micov e 11 di Arturas Gudaitis, mentre all’Olympiacos non bastano i 15 con 10 rimbalzi di Milutinov. A dare il senso di ciò che ha saputo fare l’Olimpia c’è inoltre una statistica particolare: il 25/27 dalla lunetta, coi soli James e Kuzminskas ad aver sbagliato un libero nella serata.

Nel primo quarto l’Olimpia, per buona misura, è Vlado Micov: suoi i primi due punti della partita, sua la tripla che pareggia l’11-8 propiziato da Milutinov e Printezis, suoi 13 punti nei primi 10 minuti. In una partita che nel suo inizio vede tanto equilibrio, a firmare il massimo vantaggio di Milano sul 17-20 (con tanto di parziale di 0-7) è un bell’assist di Mike James che manda Gudaitis a far tremare i ferri del Peace and Friendship Stadium. Mantzaris, LeDay e quattro punti di Vezenkov risultano però efficaci per dare all’Olympiacos il 26-24 sul quale le squadre tornano alle rispettive panchine.

Le mani dei giocatori in campo non accennano a raffreddarsi, con sorpassi senza sosta. Se Mantzaris piazza la tripla, Kuzminskas gliela restituisce; se Jerrells firma il +2 Milano, LeDay piazza il 31 pari, se Papanikolaou riporta avanti l’Olympiacos, Bertans scoccs dall’algolo la tripla del 33-34. Sul 37-36, succede però qualcosa di diverso: Nedovic, Della Valle e James firmano il +7 in favore dell’A|X Armani Exchange, prima che Milutinov e Printezis riducano le distanze fino al 41-44. Proprio sulla sirena James serve Micov nell’angolo: il serbo viene incomprensibilmente lasciato solo dalla difesa dell’Olympiacos, ma sbaglia il tiro del +6 lasciando così un possesso tra le due squadre all’intervallo lungo.

Milano si ripresenta in campo con l’antisportivo di Nedovic nei confronti di Spanoulis, che per fortuna degli ospiti genera soltanto un punto. L’Olympiacos riprova una piccola fuga sul 52-48 con le iniziative di Timma e Milutinov, ma a quel punto Milano s’accende e diventa un fuoco che illumina il Pireo: apre Nedovic con sette dei nove punti che portano al 55-58, poi gli viene in soccorso Mike James e l’Olimpia vola; Brooks ruba e mette dentro senza tanti complimenti i due punti del +9 ospite (57-66). Blatt chiama time-out, dopo il quale LeDay colpisce Nedovic con una gomitata involontaria sul mento, senza comunque mandare KO l’ex Malaga. Gudaitis firma il +11 Milano, LeDay schiaccia il -9, ma Jerrells scocca il tiro da tre del 59-71. A tenere in vita gli uomini a righe biancorosse è Vezenkov, che è sempre utile sotto canestro e che appoggia, da rimbalzo offensivo, i punti del 63-73 con i quali si entra nell’ultimo periodo.

Nedovic si guadagna subito tre liberi su fallo di Spanoulis, realizzandoli tutti e aggiornando il massimo vantaggio a +13. L’Olimpia è ovunque: in difesa, dove chiude tutti gli spazi, in attacco, dove i rimbalzi offensivi abbondano e le difficoltà create ai greci sono tante: gli ospiti sono già in bonus di falli dopo un minuto e mezzo. Micov spara una tripla incredibile per il 65-79, con i padroni di casa sempre meno lucidi nell’organizzazione del gioco. Sul 69-83 Blatt chiama l’ultimo, disperato time-out, che però non serve a nulla: Milano intasa ancora l’area, Nedovic ruba e schiaccia i due punti del +16, poi ci pensa Micov a piazzare la tripla che, a quattro minuti dalla fine, ha il sapore di vittoria per la formazione di Pianigiani. A quel punto l’Olimpia quasi si diverte, portando senza problemi alla conclusione una delle sue notti più gloriose negli ultimi tre anni di Eurolega. Il messaggio è chiaro: per quest’anno, c’è una squadra in più con cui fare i conti. Tanto per rendere più bella la festa, James, che al Pireo ci andava da giocatore del Panathinaikos con le ovvie implicazioni della rivalità, piazza in faccia a Vezenkov la tripla del 75-99 finale.

OLYMPIACOS PIREO-A|X ARMANI EXCHANGE MILANO 75-99 (26-24, 41-44, 63-73)

OLYMPIACOS – Williams-Goss 4, Toliopoulos ne, Toupane 2, Spanoulis 3, Timma 4, Milutinov 15, Vezenkov 12, Printezis 13, Papanikolaou 2, Mantzaris 12, Bogris ne, LeDay 8. All. Blatt

MILANO – Della Valle 3, James 22, Micov 19, Gudaitis 11, Bertans 5, Tarczewski 4, Nedovic 20, Kuzminskas 6, Cinciarini ne, Burns ne, Brooks 2, Jerrells 7. All. Pianigiani













