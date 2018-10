Basket, Eurocup 2018-2019: sfida Italia-Russia! Trento ospita lo Zenit San Pietroburgo, Torino fa visita allo Unics Kazan

Ci sarà una sfida tra Italia e Russia nel mercoledì di Eurocup. Nella terza giornata della fase a gironi la Fiat Torino e la Dolomiti Energia Trentino affrontano rispettivamente lo Unics Kazan e lo Zenit San Pietroburgo in due partite che possono essere decisive per il futuro nella competizione dei due club italiani.

Torino va ancora a caccia della prima vittoria in Eurocup dopo due sconfitte contro Francoforte e Mornar che hanno lasciato grande amaro in bocca ai piemontesi. Non ci sarà ancora Larry Brown, che dovrebbe tornare in Italia nella giornata di giovedì (potrebbe essere presente a Reggio Emilia), dopo l’intervento subito negli scorsi giorni negli Stati Uniti. Lo storico coach americano è comunque in stretto contatto con il suo staff e in Russia sulla panchina ci sarà ancora Paolo Galbiati.

Certamente lo Unics Kazan non può essere il miglior avversario in questo momento per Torino, anche perchè i russi sono a punteggio pieno e puntano alla terza vittoria. L’Auxilium dovrà stare molto attenta a Maurice Ndour e Jamar Smith, che viaggiano a circa 18 e 16 punti di media nelle prime due partite. Torino avrà bisogno di una grande prestazione da parte dei suoi americani, in un match che può dare la scossa decisiva alla stagione della Fiat.

L’altra sfida tra Italia e Russia vede di fronte la Dolomiti Energia Trentino e lo Zenit San Pietroburgo. Entrambe le squadre hanno un record di una vittoria ed una sconfitta, ma i russi sono favoriti nella sfida di domani anche perché si tratta di una squadra costruita per arrivare fino in fondo alla competizione. Una corazzata quella russa guidata da una vecchia conoscenza del nostro campionato come Brandon Jennings. L’ex Roma, dopo molte stagioni in NBA, è tornato in Europa e sta disputando una Eurocup da grande protagonista, come dimostrano i 20 punti di media. Dall’altra parte c’è una Trento che vuole risollevarsi dopo tre sconfitte consecutive tra campionato e coppa (Cremona, Cantù ed Asvel). La Dolomiti cerca una notte importante in Europa per rilanciarsi.













