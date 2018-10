Basket, Eurocup 2018-2019: Brescia perde ancora. Leonessa ko contro il Galatasaray

La Leonessa Brescia non sa davvero più vincere. Tra campionato e coppa è un inizio di stagione da incubo per la Germani, che perde la terza partita consecutiva in Eurocup, cedendo in Turchia al Galatasaray per 84-76. Eppure era stata un’ottima Brescia per tre quarti, con i lombardi che hanno fatto partita pari contro i turchi, trovandosi anche avanti a dieci minuti dal termine. Purtroppo è stato decisivo un ultimo parziale da 22-11 che ha sancito il ko della squadra di coach Diana.

Miglior marcatore della serata Goksenin Koksal, autore di 21 punti, mentre Nigel Hayes ha chiuso con una doppia doppia da 12 punti ed 11 rimbalzi. A Brescia non sono bastati i 18 punti di Jordan Hamilton e i 17 di Bryon Allen e Awudu Abass.

Inizio pessimo per Brescia, che in quattro minuti scivola sotto di 10 punti (14-4), complici tre triple consecutive del Galatarasay. La Germani, però, riesce a reagire ed Hamilton impatta sul 19 pari. I padroni di casa ritornano in vantaggio, ma chiudono il primo quarto avanti solo di tre punti (24-21). Allen firma sette punti consecutivi e Brescia tocca il +4, ma arriva un nuovo parziale del Galatasaray (9-2), che riporta avanti i turchi. Il finale di quarto, però, premia gli ospiti e la Leonessa va negli spogliatoi avanti 44-40.

E’ un ottimo inizio quello di Brescia nel terzo quarto con Abass che segna il +10 (52-42), ma nuovamente i turchi replicano con Webster ed Harrison. Koksal segna da tre e il Galatasaray arriva sul -1 (56-57), ma la Germani è ancora avanti, quando manca l’ultima sirena (65-62). Si gioca punto a punto, ma dopo la metà dell’ultimo quarto si accende l’attacco turco. Prima Webster e poi Koksal fanno la differenza e il Galatasaray vince 87-76.

Questo il tabellino della partita

GALATASARAY – GERMANI BRESCIA 84-76 (24-21; 16-23; 22-21; 22-11)

Galatasaray: Webster 10, Harrison 14, Arapovic 9, Hayes 12, Korkmaz 6, Arar, Erdeniz 2, Cinko, Olmaz, Klobucar 6, Auguste 4, Koksal 21

Brescia: Allen 17, Hamilton 18, Ceron, Abass 17, Vitali 7, Laquintana, Caroli, Mika 2, Beverly 6, Zerini 2, Moss 7, Sacchetti













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit Ciamillo