Basket Champions League 2019: il calendario e gli orari delle partite della settimana. Come vedere in tv Venezia, Avellino e Bologna

Tra domani e mercoledì riprende il cammino in Champions League di Venezia, Avellino e Bologna, tutte imbattute nelle prime due partite. La Reyer volerà in Repubblica Ceca per sfidare l’Opava alle ore 18:30 di domani, poco dopo, alle 20:30, toccherà alla Sidigas ospitare i polacchi dell’Anwil Wloclawek, mentre concluderà la terza giornata il match tra gli sloveni del Petrol Olimpija e la Virtus Bologna, in programma mercoledì alle 20:30.

Di seguito tutte le informazioni sulla terza giornata delle italiane in Champions League: programma, orari e dove vedere le partite.

3a giornata

Opava-Venezia – martedì 23 ottobre, ore 18:30

Avellino-Anwil Wloclawek – martedì 23 ottobre, ore 20:30

Petrol Olimpija-Bologna – mercoledì 24 ottobre, ore 20:30

DOVE VEDERE GLI INCONTRI DI VENEZIA, AVELLINO E BOLOGNA

Tutte le partite possono essere viste in diretta streaming tramite account su Eurosport Player. RaiSport trasmetterà in differita Venezia martedì alle 20:30 e Avellino mercoledì alle 20:30.

Credits: Ciamillo