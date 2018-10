Basket, Champions League 2018-2019: Venezia comanda fin dall’inizio a Opava e fa tris. Haynes e Daye uomini della partita

Il percorso dell’Umana Reyer Venezia in Champions League continua a essere immacolato: la squadra di Walter De Raffaele si impone anche nella trasferta di Opava, battendo la formazione locale per 72-90 dopo aver guidato praticamente sempre le operazioni. Quattro gli uomini in doppia cifra per la Reyer: Austin Daye (16 punti, il migliore dei suoi), Stefano Tonut (15, metà dei quali nel finale), Haynes (20 con 5 triple di fila nel primo tempo), Watt (14). Per Opava, miglior realizzatore è Martin Gniadek con 17 punti.

Venezia comincia infilando nove dei primi quattordici tiri dal campo, prima servendo con continuità Vidmar sotto canestro, il che crea a Opava grossi problemi nel contenerlo, poi vedendosi accendere Marquez Haynes, che realizza quattro triple consecutive per il 12-25. Sirina, Kvapil e Svandrlik accorciano le distanze per i padroni di casa: a fine primo quarto Venezia è avanti 19-29.

La musica non cambia molto nei secondi dieci minuti, con la Reyer spinta fino al +18 (19-37) e poi +19 (25-44) da Watt e Mazzola. C’è spazio anche per una gran stoppata di Kyzlink su Klecka lanciato a canestro in campo aperto, ma Venezia, in generale, compie qualche distrazione di troppo, permettendo a Gniadek (7 dei 9 punti di Opava nel miniparziale) e Sirina di riavvicinare i padroni di casa sul 34-47. De Raffaele chiama time-out, dal quale gli ospiti escono riuscendo a tenere in mano l’incontro fino al 36-51 col quale si va all’intervallo.

Al ritorno in campo Venezia continua a tenere ben salde le mani sulla partita, da una parte con tripla di Haynes e un paio di schiacciate di Vidmar, dall’altra con un paio di palle recuperate da Julyan Stone vietate a parecchi. La Reyer si distrae un pochino sul 41-60, permettendo a Opava un parziale di 6-0 che riporta i cechi quasi entro un margine di contatto. Quando Kouril taglia in due il pitturato per trovare Bujnoch, la squadra di casa ritorna sotto di 11, ma a quel punto Tonut con un libero e una tripla, Daye con due liberi, Watt con un altro tiro da tre e De Nicolao con difesa e letture d’attacco giuste mettono la firma sul +20 Reyer: A dieci minuti dalla fine il tabellone dice 52-70 Venezia.

Klecka prova a spingere un ulteriore tentativo di rimonta della formazione ceca, portandola fino al 61-74, ma è ancora Haynes a infilare due canestri che segnano il nuovo +18 Reyer. La partita, di fatto, finisce qui, quando mancano cinque minuti alla conclusione effettiva. Watt e Tonut approfittano della situazione per condurre la propria squadra verso il punteggio finale di 72-90.

OPAVA-UMANA REYER VENEZIA 72-90

OPAVA – Dragoun 5, Kurecka, Klecka 12, Bukovjan, Svandrlik 9, Kvapil 4, Gniadek 17, Bujnoch 12, Kouril 3, Jurecka, Sirina 7, Slavik 3. All. Czudek

VENEZIA – Haynes 20, Stone, Bramos 7, Tonut 15, Daye 16, De Nicolao 2, Vidmar 8, Biligha 2, Giuri, Mazzola 6, Watt 14, Kyzlink. All. De Raffaele













