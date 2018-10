Basket, Alessandro Gentile tagliato dagli Houston Rockets per far posto al texano Tim Bond

Sembra essere al capolinea, per quest’anno, ogni speranza di approdo in NBA per Alessandro Gentile. Il figlio di Nando è stato tagliato dagli Houston Rockets, come riporta il transactions log ufficiale della NBA. In un certo senso, la notizia ne nasconde un’altra, perché i Rockets non avevano mai comunicato di aver fermato Gentile.

L’ex Treviso, Milano e Bologna, che nelle ultime settimane era stato visto allenarsi a Treviglio (dove ha sede la Blu Basket, che milita nel girone Ovest di Serie A2), aveva dovuto saltare tutta l’estate (training camp compreso) per via dei postumi di un’operazione a una mano.

Nella mente di Houston, secondo Mark Berman di fox26houston.com, il taglio di Gentile è servito ad ingaggiare la guardia texana Tim Bond; il giocatore è stato poi assegnato alla franchigia di G-League affiliata ai Rockets, i Rio Grande Valley Vipers.

Cosa succederà ora al giocatore italiano? Potrebbe venir reclamato da una qualsiasi franchigia dalla lista “off the waives” (in parole povere, la lista dei tagliati prima della regular season), oppure, se questo non succederà nel volgere di poche ore o di pochissimi giorni, sarà libero di andare ovunque egli voglia. L’ipotesi che appare più probabile è la seconda.













Credit: Ciamillo