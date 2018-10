Basket 3×3, Olimpiadi giovanili 2018: Niccolò Filoni medaglia di bronzo nella gara delle schiacciate!

Nell’attesa dei quarti di finale del torneo vero e proprio, dal basket 3×3 arriva una medaglia per l’Italia: la conquista Niccolò Filoni nella gara delle schiacciate, qui valevole come evento per i tre metalli preziosi. Filoni ha superato senza particolari problemi il primo turno, ma è stato eliminato in semifinale: ci è voluto uno spareggio a tre per determinare la sua uscita di scena a favore del russo Nikita Remizov e dell’argentino Fausto Ruesga.

Proprio Ruesga, nella finale, è stato in grado di esprimere i migliori arrivi sopra il ferro per i cinque giurati posti a bordocampo, mentre Nikita Remizov si è dovuto accontentare della medaglia d’argento. Curiosamente, anche in questo caso è servito un tentativo ulteriore rispetto ai tre previsti, in quanto sia Ruesga che Remizov erano giunti a quota 81 sommando i giudizi.

Nello shootout contest femminile, invece, l’oro è andato alla francese Mathilde Peyregne con 9 punti, mentre l’argento e il bronzo sono stati aggiudicati alla ceca Katerina Galickova e all’argentina Sofia Acevedo. Entrambe hanno ottenuto 8 punti, ma la prima ha impiegato meno tempo rispetto alla seconda.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credits: Facebook Niccolò Filoni