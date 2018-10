Basket 3×3, Olimpiadi Giovanili 2018: Italia eliminata dall’Ucraina ai quarti di finale

Si conclude ai quarti di finale il torneo dell’Italia alle Olimpiadi Giovanili di basket 3×3 in corso a Buenos Aires. I ragazzi allenati da Andrea Capobianco sono stati eliminati dall’Ucraina col punteggio di 14-11 e non scenderanno dunque in campo domani nelle partite che varranno l’assegnazione delle medaglie. L’andamento è stato in tutto e per tutto simile a quello visto nell’incontro col Belgio nel girone: un vantaggio italiano costruito da Ianuale, Filoni e Chinellato recuperato dall’ottima vena di Zaiets. Quando raggiunge il 9-11, a tre minuti dalla fine, l’Italia non segna più, lasciando a Shortskyi il ruolo di decisivo protagonista.

Di seguito i risultati dei quarti di finale maschili e femminili:

QUARTI DI FINALE MASCHILI

Slovenia-Russia 15-14 (Groznik, Razdevsek 5; Kipkeev, Remizov 5)

Ucraina-Italia 14-11 (Zaiets 7; Filoni, Ianuale 4)

Belgio-Brasile (ore 20:50 italiane)

Argentina-Georgia (ore 21:15 italiane)

QUARTI DI FINALE FEMMINILI

Ungheria-Francia 12-13 (Varga 6; Konate, Yale 4)

Australia-Ucraina 16-6 (Smith 6; Suhak, Hutevych 2)

Stati Uniti-Olanda (ore 20 italiane)

Argentina-Cina (ore 20:25 italiane)













Credits: Sito ufficiale YOG Buenos Aires