Basket 3×3, Olimpiadi Giovanili 2018: i risultati della sesta giornata. Doppio successo degli USA al femminile, tra gli uomini bis Ucraina

Illia Zaiets | Credits: FIBA Official Website fiba.basketball / Eurobasket Under 18

La sesta giornata del basket 3×3 alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires ha visto competere il girone B sia nel torneo maschile che in quello femminile. Non è stata impegnata l’Italia maschile, che giocherà dopodomani, tuttavia hanno messo piede in campo gli USA nel torneo femminile, vincendo ampiamente entrambe le partite. Di seguito i risultati completi:

TORNEO MASCHILE – GIRONE B

Venezuela-Ucraina 16-22 (Alcala e Ortega 5; Zaiets 12)

Brasile-Nuova Zelanda 20-17 (Batista Pereira 10; Whyte 7)

Andorra-Venezuela 10-22 (Lacaste 5; Ortega 7)

Nuova Zelanda-Ucraina 13-21 (de Geest 5; Serheiy e Shorstkyi 7)

Brasile-Andorra 15-8 (Batista Pereira 8; Pena Blanco 6)

TORNEO FEMMINILE – GIRONE B

Sri Lanka-Ucraina 6-18 (3 giocatrici a quota 2; Suhak 8)

Egitto-Stati Uniti 4-22 (Khaled e Nabil 2; Boston 8)

Venezuela-Sri Lanka 21-10 (Betancourt 7; Hamza e Athukorala 5)

Stati Uniti-Ucraina 21-9 (Boston 8; Suhak 4)

Egitto-Venezuela 16-15 (Haytam Mohamed 6; Betancourt 6)













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credits: FIBA Official Website fiba.basketball / Eurobasket Under 18