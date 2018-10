Basket 3×3, Olimpiadi Giovanili 2018: Argentina profeta in patria nel maschile, al femminile oro per gli Stati Uniti

Si sono conclusi i tornei di basket 3×3 alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires 2018. Nella competizione maschile, l’Argentina ha vinto la medaglia d’oro battendo in semifinale l’Ucraina per 18-16 e in finale il Belgio per 20-15. Grandissimo protagonista di entrambe le partite è stato Marco Giordano Gnass, che ha realizzato i punti decisivi della semifinale e ha poi dominato l’ultimo atto, dando inoltre modo a Fausto Ruesga di doppiare l’oro della gara delle schiacciate. Al terzo posto si è classificata la Slovenia. Per quanto riguarda, invece, la manifestazione femminile, hanno trionfato molto nettamente gli Stati Uniti, che hanno battuto in semifinale la Cina per 21-9 e in finale la Francia per 18-4. Paige Bueckers si è dimostrata la giocatrice determinante in questi due incontri, almeno a livello realizzativo. Il terzo posto è andato all’Australia.

Di seguito tutti i risultati di oggi e i podi:

SEMIFINALI FEMMINILI

Francia-Australia 20-19 (Yale 7, Deegan 9)

Stati Uniti-Cina 21-9 (Bueckers 10, Zheng 5)

SEMIFINALI MASCHILI

Slovenia-Belgio 12-14 (Groznik 5, Noterman 9)

Ucraina-Argentina 16-18 (Serheiv 5, Giordano Gnass 10)

FINALI FEMMINILI

3° posto – Australia-Cina 16-13 (Porter 6, Ding 9)

1° posto – Francia-Stati Uniti 4-18 (Mahoutou, Yale 2; Boston, Bueckers 6)

FINALI MASCHILI

3° posto – Slovenia-Ucraina 21-13 (Hirschmann 12; Serheiv, Sydoruk, Zaiets 4)

1° posto – Belgio-Argentina 15-20 (Noterman 10; Giordano Gnass 11)

PODIO MASCHILE

1. Argentina (Juan Santiago Hierrezuelo Serer, Fausto Ruesga, Juan Esteban de la Fuente, Marco Giordano Gnass)

2. Belgio (Sasha Deheneffe, Ferre Vanderhoydonck, Sam Hofman, Moussa Robert Sylla Noterman)

3. Slovenia (Jan Razdevsek, Dan Osrecki, Erik Groznik, Adrian Hirschmann)

PODIO FEMMINILE

1. Stati Uniti (Paige Bueckers, Hailey van Lith, Samantha Brunelle, Aliyah Boston)

2. Francia (Diaba Konate, Mathilde Peyregne, Eve de Christophie Mahoutou, Olivia Yale)

3. Australia (Alexandra Fowler, Ruby Porter, Sara-Rose Smith, Suzi-Rose Deegan)













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credits: FIBA Official Website fiba.basketball / FIBA U18 Americas Championship 2018