Basket, 2a giornata Serie A 2018-2019: si apre con Torino-Trieste. C’è Bologna-Milano, Brescia cerca la prima vittoria con Reggio Emilia

La seconda giornata della Serie A di basket si apre con l’anticipo del sabato sera tra la Fiat Torino e l’Alma Trieste. Dopo la buona prestazione in Supercoppa, Torino non è più riuscita a confermarsi, perdendo le successive tre partite in Eurocup e campionato. Tre sconfitte arrivate tutte di misura e che dimostrano che alla Fiat manca ancora qualcosa nei momenti finali del match. Un ko per pochi punti che è anche quello che ha subito Trieste all’esordio casalingo contro Bologna e l’Alma vuole subito fare punti per festeggiare la prima vittoria dal ritorno in Serie A dopo molti anni.

L’anticipo della domenica di mezzogiorno sarà tra Sassari e Varese. La Dinamo deve riscattare il ko di Reggio Emilia, mentre Varese è partita subito forte, vincendo il derby contro Brescia. Proprio la Germani sarà impegnata nel tardo pomeriggio contro la Grissin Bon Reggio Emilia ed è un momento molto complicato in casa Leonessa: zero vittorie in questo inizio di campionato e addirittura la posizione di coach Diana comincia a traballare, anche se la società ha ribadito la piena fiducia nel suo allenatore.

Prima di Brescia-Reggio Emilia, ci sono Cremona-Avellino e soprattutto una grande classica del basket italiano come Virtus Bologna-Olimpia Milano. Una bella sfida con le V nere reduci dall’incredibile rimonta e vittoria al supplementare in Champions League contro il Neptunas Klaipeda, mentre Milano arriverà dalla trasferta in Montenegro contro il Buducnost e soprattutto tre giorni dopo sarà nuovamente in campo per sfidare il Real Madrid.

La Reyer Venezia fa visita ad una Oriora Pistoia che cerca di sbloccare lo zero in classifica davanti al proprio pubblico. Subito dopo alle 19.30 appuntamento con Brindisi-Pesaro, in un sfida sulla carta da salvezza, anche se i pugliesi hanno mostrato all’esordio contro Milano molto potenziale in attacco. Il posticipo domenicale metterà di fronte due deluse della prima giornata, la Red October Cantù e la Dolomiti Energia Trentino, che vogliono trovare la prima loro vittoria in campionato.

SABATO 13/10

ore 20.30 Fiat Torino-Alma Trieste (Eurosport 2 e Eurosport Player)

DOMENICA 14/10

ore 12.00 Banco di Sardegna Sassari-Openjobmetis Varese (Eurosport Player)

ore 17.00 Vanoli Cremona-Sidigas Avellino (Eurosport Player)

ore 17.30 Segafredo Virtus Bologna-AX|Armani Exchange Milano (Eurosport 2 e Eurosport Player)

ore 18.00 Germani Basket Brescia-Grissin Bon Reggio Emilia (Eurosport Player)

ore 18.30 Oriora Pistoia-Reyer Venezia (Eurosport Player)

ore 19.00 Happy Casa Brindisi-VL Pesaro (Eurosport Player)

ore 20.30 Red October Cantù-Dolomiti Energia Trentino (Rai Sport HD e Eurosport Player)













Credit Ciamillo