Baseball, World Series MLB 2018: gara-1 va ai Boston Red Sox per 8-4

Le World Series 2018 cominciano con la vittoria, al Fenway Park, dei Boston Red Sox per 8-4 in gara-1 sui Los Angeles Dodgers. L’incontro è sempre stato guidato dai padroni di casa, che hanno inoltre raccolto un maggior numero di valide (11 contro 8).

I Red Sox iniziano a farsi sentire fin dal primo inning, con singolo a destra di Benintendi che porta a segno Betts; sempre Benintendi va a prendersi il 2-0 con un altro singolo, stavolta a sinistra, di Martinez. La risposta di Kemp è immediata con un fuoricampo che consente di accorciare le distanze sul 2-1. Nel terzo inning Machado consente a Turner, con un singolo a terra verso sinistra, di volare dalla seconda base fino a casa e pareggiare, ma la gioia dura poco: doppio di Martinez, corsa di Pearce e 3-2 Red Sox. I Dodgers impattano ancora con Machado (corsa di Dozier) nella parte alta del quinto inning, ma a quel punto Xander Bogaerts, approfittando delle basi piene, tira fuori un singolo che manda a casa Betts; pochi attimi dopo è Devers, con una gran palla a terra verso destra, a far correre a casa Benintendi per il 5-3. Una volata di sacrificio di Machado a basi piene permette, a inizio settima ripresa, la continuazione delle speranze dei Dodgers, con Muncy che conclude il giro del diamante. L’incontro, però, lo chiude Nunez nella parte bassa dell’inning, con un fuoricampo da tre punti che va a determinare il definitivo 8-4.

Non c’è però molto tempo per respirare, in quanto gara-2 si svolgerà già stanotte, sempre al Fenway Park.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASEBALL

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credits: Page Light Studios / Shutterstock