Roma-CSKA Mosca, le probabili formazioni: Champions League 2019. Data, orario e come vedere la partita in tv e streaming

Torna la Champions League e sarà un martedì decisivo per la Roma. I giallorossi ospitano all’Olimpico il CSKA Mosca in una sfida che la squadra di Eusebio Di Francesco deve assolutamente vincere in ottica qualificazione. Infatti i russi si presentano nella Capitale in testa al girone, dopo aver battuto anche il Real Madrid e a loro può andare benissimo un pareggio, per poi giocarsi in casa l’accesso agli ottavi di finale.

Dall’altra parte c’è una Roma che deve cancellare la pessima prestazione di sabato in campionato contro la SPAL. L’ennesimo passaggio a vuoto inspiegabile all’Olimpico, per una squadra che continua a peccare nella continuità e che si presenta con tantissima pressione ad una sfida che può davvero decidere il cammino in Europa dei giallorossi.

Roma-CSKA Mosca è in programma martedì alle ore 21.00 e sarà visibile in diretta su Sky Arena (canale 204). Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale del match. Di seguito il programma completo.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Martedì 23 Ottobre

ore 21.00 Roma-CSKA Mosca

Diretta su SkySport Arena (canale 204)

Repliche:

ore 00.45 su Sky Sport1 (canale 201)

ore 1.45 su Sky Football (canale 203)













foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com