Barcellona-Inter, come vederla in tv gratis e in chiaro. L’orario e il canale sulla RAI

Oggi mercoledì 24 ottobre andrà in scena una grande classica del calcio europeo: Barcellona-Inter, match valido per la terza giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. Al Camp Nou andrà in scena un match che vedrà sfidarsi due delle compagini più forti del Vecchio Continente e con una grande storia alle spalle. Entrambe a punteggio pieno, avendo vinto i primi due incontri, i nerazzurri affronteranno la truppa iberica priva di Leo Messi per infortunio cercando di ottenere un risultato positivo ed incanalare sui binari favorevoli la qualificazione agli ottavi di finale.

La formazione di Luciano Spalletti, reduce del successo all’ultimo minuto nel derby contro il Milan, spera di mettere in difficoltà la compagine catalana che non godrà della presenza dell’asso argentino e si augura che Maurito Icardi, micidiale nelle ultime giornate in Serie e in Champions, sappia ripetersi anche lì dove la sua carriera è iniziata.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Barcellona-Inter, match valido per la terza giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MERCOLEDI’ 24 OTTOBRE:

21.00 Barcellona-Inter

BARCELLONA-INTER: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: cristiano barni / Shutterstock.com