Calcio femminile, sorteggio Mondiali 2019: data, programma, orario e tv. Le possibili avversarie dell’Italia

Come è noto, l’Italia si è qualificata ai Mondiali 2019 di calcio femminile. Le azzurre hanno portato a termine la loro impresa, terminando in testa al proprio girone, e staccando il biglietto direttamente per la fase finale della rassegna iridata che torneremo a giocare dopo addirittura venti anni. L’ultima partecipazione della nostra Nazionale risale infatti al 1999 quando ci fermammo al primo turno, poi sono arrivate quattro mancate qualificazioni prima della gioia di questa sera.

Le ragazze di Milena Bertolini coronano un sogno e ci regaleranno grandi emozioni la prossima estate: dal 7 giugno al 7 luglio 2019 si volerà in Francia con tante ambizioni. La compagine nostrana ha dimostrato di essere molto cresciuta e anche i positivi risultati in amichevole contro la Francia e la Svezia hanno dato buone indicazioni alla formazione nostrana. Saranno 24 squadre, compresa la Francia padrona di casa e le otto qualificate europee, a prendere parte al Mondiale. Le squadre verranno suddivise in sei gironi da quattro; accederanno alla fase a eliminazione diretta le prime due classificate e le quattro migliori terze.

Quando si svolgerà il sorteggio che definirà la composizione dei vari gironi? L’appuntamento è per sabato 8 dicembre 2018 alla La Seine Musicale dell’Isola di Ile Seguin a Boulogne-Billancourt, un sobborgo di Parigi. L’orario è ancora da definire al pari della copertura televisiva.

Le possibili avversarie dell’Italia? Bisognerà ancora attendere il quadro completo delle qualificate. Al momento questo è l’elenco delle selezioni che saranno al via:

1 Francia 19 marzo 2015 UEFA Rappresentativa della nazione organizzatrice della fase finale 2 Cina 9 aprile 2018 AFC Terzo posto nella Coppa AFC 2018 3 Thailandia 12 aprile 2018 AFC Quarto posto nella Coppa AFC 2018 4 Australia 13 aprile 2018 AFC Secondo posto nella Coppa AFC 2018 5 Giappone 13 aprile 2018 AFC Campione della Coppa AFC 2018 6 Corea del Sud 16 aprile 2018 AFC Quinto posto nella Coppa AFC 2018 7 Brasile 19 aprile 2018 CONMEBOL Campione della Copa América 2018 8 Cile 22 aprile 2018 CONMEBOL Secondo posto nella Copa América 2018 9 Spagna 8 giugno 2018 UEFA Vincitore del gruppo 7 di qualificazione UEFA 10 Italia 8 giugno 2018 UEFA Vincitore del gruppo 6 di qualificazione UEFA 11 Inghilterra 31 agosto 2018 UEFA Vincitore del gruppo 1 di qualificazione UEFA 12 Scozia 4 settembre 2018 UEFA Vincitore del gruppo 2 di qualificazione UEFA 13 Norvegia 4 settembre 2018 UEFA Vincitore del gruppo 3 di qualificazione UEFA 14 Svezia 4 settembre 2018 UEFA Vincitore del gruppo 4 di qualificazione UEFA 15 Germania 4 settembre 2018 UEFA Vincitore del gruppo 5 di qualificazione UEFA 16 Canada 14 ottobre 2018 CONCACAF Secondo posto nella CONCACAF Women’s Championship 2018 17 Stati Uniti 14 ottobre 2018 CONCACAF Campione della CONCACAF Women’s Championship 2018 18 Giamaica 17 ottobre 2018 CONCACAF Terzo Posto della CONCACAF Women’s Championship 2018

E’ chiaro che le azzurre, non partendo come teste di serie, rischiano di incrociare super potenze come Germania, Stati Uniti o essere nel girone della Francia, per fare un esempio. Un percorso, dunque, in salita che però le ragazze di Bertolini potranno affrontare consapevoli di potersela giocare con tutte.

Per quanto concerne la copertura televisiva è probabile che ci sarà Eurosport. Per quanto riguarda la Rai, l’Italia potrebbe essere visibile sulla tv di Stato.













(foto Isabella Gandolfi)