Barcellona-Inter, Champions League: data, orario, programma e tv

Terza settimana di Champions League 2018-2019 in arrivo per l’Inter, che dovrà affrontarla su uno dei campi più difficili al mondo: il Camp Nou di Barcellona. Le due formazioni arrivano allo scontro a punteggio pieno, dal momento che entrambe, sia pur in maniere molto differenti, hanno superato Tottenham e PSV nelle prime due partite del Girone C.

Barcellona-Inter, per il tifo nerazzurro, riporta alla memoria l’ultimo incontro giocato in terra catalana: era il 28 aprile 2010 e la squadra allora allenata da Josè Mourinho doveva difendere un vantaggio di 3-1 acquisito a San Siro nella semifinale della massima competizione europea. Il Barcellona segnò nel finale con Piqué, senza però riuscire a impedire che l’Inter si prendesse prima la finale e poi la Coppa. La situazione dei prossimi giorni è, chiaramente, del tutto diversa, e quello dell’Inter resta un compito oltremodo difficile per due motivi: il primo è che il Barcellona, in Champions, non perde al Camp Nou dalla semifinale di ritorno dell’edizione 2012-13, il secondo è che, prendendo in considerazione l’era moderna della Champions League, i nerazzurri da quelle parti non hanno mai vinto.

Barcellona-Inter si giocherà mercoledì 24 ottobre alle ore 21:00 al Camp Nou. L’incontro sarà visibile in diretta e in chiaro su Rai1, oltre che sulla piattaforma satellitare di Sky, che utilizzerà Sky Sport 1 (canale 201) nonché il canale 252 della numerazione dedicata al calcio. La diretta streaming sarà disponibile su RaiPlay e su SkyGo. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE della partita, per non perdersi davvero nulla.

MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE

Ore 21.00 Barcellona-Inter (diretta su Rai1, Sky Sport 1 e Sky Sport canale 252)













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credits: cristiano barni / Shutterstock