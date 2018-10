Barcellona-Inter, Champions League 2019: orario d’inizio e su che canale vederla in tv

Mercoledì 24 ottobre si giocherà Barcellona-Inter, match valido per la terza giornata della Champions League 2018-2019. Super sfida al Camp Nou, la corazzata blaugrana se la dovrà vedere con i nerazzurri che vanno a caccia di una clamorosa impresa sul campo di una delle squadre più forti della massima competizione europea. Si preannuncia un incontro particolarmente acceso e appassionante, da seguire attentamente con la speranza che la formazione italiana riesca a fare risultato contro gli ambiziosi catalani. In palio una fetta importante della qualificazione agli ottavi di finale e anche punti preziosi nella corsa verso il primo posto nel girone che poi varrebbe oro in fase di sorteggio.

L’Inter, reduce dal successo nel derby all’ultimo minuto, insegue la terza vittoria consecutiva in Champions League dopo l’impresa in rimonta sul Tottenham e il successo esterno col PSV Eindhoven. I ragazzi di Luciano Spalletti partivano sfavoriti nel raggruppamento ma ora si sono messi in un’ottima posizione e possono sognare in grande, strappare punti ai Campioni di Spagna potrebbe essere fondamentali per continuare la propria avventura nel torneo. Il Barcellona, invece, dovrà fare a meno del fenomeno Lionel Messi che si è infortunato ma ha tutte le carte in regola per regalare una gioia al proprio pubblico.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Barcellona-Inter, match valido per la terza giornata della Champions League 2018-2019. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MERCOLEDI’ 24 OTTOBRE:

21.00 Barcellona-Inter

BARCELLONA-INTER: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.













Foto: Fabrizio Andrea Bertani / Shutterstock