Badminton, Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018: Giovanni Toti in finale nella gara a squadre! Domani giocherà per l’oro

Ora possiamo dirlo, è medaglia sicura nonostante sia stato eliminato nella fase a gironi nel torneo di singolare, Giovanni Toti tiene alto il vessillo del badminton italiano alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires, dove è entrato in finale nella gara a squadre: il Team Alpha infatti ha sconfitto il Team Theta per 110-90 e domani sfiderà il Team Omega, che oggi ha battuto all’ultimo punto per 110-109 il Team Zeta.

L’azzurrino è stato impiegato prima nel doppio maschile con il cambogiano Vannthoun Vath, con il quale ha portato la squadra, che era avanti 55-43, sul 66-49, e poi nel singolare maschile quando ha preso in mano la situazione sull’88-76 ed ha consegnato il testimone sul 99-82, prima del 110-90 finale.

Di seguito tutti i risultati delle semifinali di oggi:

Singolare maschile

Shifeng Li (Cina, 5) – Arnaud-Sylvain-Andre MERKLE (Francia, 7) 21-7 21-12

Lakshya Sen (India, 4) – Kodai Naraoka (Giappone, 2) 14-21 21-15 24-22

Singolare femminile

Jin Wei Goh (Malesia, 3) – Phittayaporn Chaiwan (Thailandia, 1) 19-21 21-15 21-13

Zhiyi Wang (Cina, 2) – Yue Yann Jaslyn Hooi (Singapore) 21-11 21-10

Squadre

Zeta – Omega (2) 109-110

Theta – Alpha 90-110













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: BadmintonItalia

roberto.santangelo@oasport.it