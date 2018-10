Atletica, Olimpiadi Giovanili 2018: si assegnano le prime medaglie, Benati ci prova sui 400 metri

Oggi si assegnano le prime medaglie per l’atletica leggera alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). Dopo la disputa delle gare 1, infatti, oggi andranno in scena le seconde manche i cui risultati andranno sommati a quelli ottenuti nei giorni precedenti in modo da definire le classifiche finali. L’Italia proverà a essere della partita anche se non sarà semplice lottare per le medaglie, gli azzurrini impegnati questa sera si sono comportati discretamente nelle loro prime uscite ma le posizioni di vertice sembrano un po’ troppo lontane per sognare in grande.

Riflettori puntati soprattutto su Lorenzo Benati, Campione d’Europa Under 18 sui 400 metri che porta in dote il sesto tempo (48.58): l’azzurrino era stato il secondo tra gli europei, il messicano Luis Aviles (47.45), lo statunitense Nicholas Ramey (47.60) e il turco Ilyas Canakci (47.96) sembrano essere irraggiungibili in questo momento. Diletta Fortuna parte invece dal settimo posto nel lancio del disco (48.42 metri): l’italiana si è ben difesa in gara 1 ma le avversarie sembrano avere qualcosa in più a cominciare dalla cubana Melany Matheus e dalla russa Violetta Ignatyeva (53.70 e 53.47) che dovrebbero lottare per l’oro, più attardate la turca Ozlem Becerek (51.90) e la cinese Quantong Liu (50.30). A completare la nostra pattuglia Enrico Saccomano sempre nel disco, è undicesimo con 51.32 e proverà a centrare la top ten.













Foto: pagina Facebook FIDAL