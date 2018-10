Atletica, Olimpiadi Giovanili 2018: Finocchietti e Musci a caccia delle medaglie nella penultima giornata

Penultima giornata di gare per l’atletica leggera alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). L’Italia non è ancora riuscita a conquistare delle medaglie e ci vuole provare oggi dove si gioca le migliori carte con Davide Finocchietti impegnato nella gara 2 dei 5000 metri di marcia: il Campione d’Europa di categoria si presenta forte del sesto posto ottenuto nella prova di quattro giorni fa con il tempo di 20:51.96. L’ecuadoregno Oscar Patin (20:13.69) sembra favorito ma dovrà stare attento all’indiano Suraj Panwar (20:23.30) e al cinese Xin Wang (20:28.02) mentre all’azzurro, migliore europeo del lotto, servirà una grande rimonta.

Attenzione al pesista Carmelo Musci che partirà dal quarto posto della prima manche, forte di un buon 20.67. L’azzurro deve cercare la rimonta sull’argentino Nazareno Sasia (21.94), sul bielorusso Aliaksei Aleksandrovich (21.22) e sul cinese Jialiang Xing (20.85). Può provare a dire la sua il lunghista Davide Favro dopo il settimo posto in gara 1, vedremo all’opera anche la saltatrice in alto Idea Pieroni (dodicesima), Francesco Guerra e Carmelo Cannizzaro saranno impegnati nella corsa campestre (4 chilometri il cui risultato verrà abbinato ai 2000 siepi).