Atletica, Filippo Tortu: “L’obiettivo è verso Tokyo 2020, sogno la finale olimpica”

Occhi puntati verso Tokyo 2020, com’è giusto che sia. Filippo Tortu guarda già avanti, intervistato dall’ANSA oggi, in occasione della tradizionale riunione di programmazione dell’Atletica Élite Club al centro di preparazione olimpica ‘Giulio Onesti’ dell’Acqua Acetosa di Roma.

“L’obiettivo è guardare a Tokyo 2020 e anche lì non sarebbe brutto provare ad arrivare in finale anche perché le Olimpiadi sono il sogno di ogni atleta. Quindi l’obiettivo è arrivare a Tokyo e dare il massimo” le parole del primatista italiano dei 100 metri.

Conclude: “L’appuntamento principale nella prima parte dell’anno sono i mondiali di staffette in Giappone, da lì parte un lungo percorso fino a Doha. Questa stagione sarà molto lunga però non vedo l’ora di iniziare. Ho già voglia di gareggiare, di tornare in pista e soprattutto di iniziare a correre anche qualche 200 m. L’obiettivo è quello di migliorarsi sia nei 100 che nei 200”.













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Alfaguarilla / Shutterstock.com