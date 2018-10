Atletica, Diamond League 2019: definite le gare per il Golden Gala di Roma. Appuntamento il 6 giugno

Oggi la IAAF ha ufficialmente presentato la Diamond League 2019, il massimo circuito itinerante dell’atletica leggera che per il prossimo anno prevede ben 14 tappe in quattro Continenti: si incomincerà a Doha (Qatar) il 3 maggio e si proseguirà con appuntamenti costanti fino alle Finali di Zurigo (29 agosto) e Bruxelles (6 settembre) che per la prima volta nella storia precederanno i Mondiali in programma a inizio autunno nella capitale qatarina.

L’Italia sarà protagonista grazie al consueto Golden Gala che si disputerà giovedì 6 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, edizione numero 39 del meeting che sarà intitolato a Pietro Mennea. Definite dunque le discipline che saranno presenti nella nostra capitale: le donne si cimenteranno sui 100, 400, 1500, 400 ostacoli, asta, lungo, giavellotto mentre gli uomini completeranno il programma con 200, 800, 5000, 110 ostacoli, alto, triplo, peso per una serata assolutamente spettacolare e come sempre ricca di grandi stelle internazionali (il parterre verrà annunciato prossimamente). Gli organizzatori potranno poi aggiungere alcune gare che però non varranno per la corsa ai diamanti.

DISCIPLINE PRESENTI AL GOLDEN GALA 2019:

MASCHILE: 200 metri, 800 metri, 5000 metri, 110 metri ostacoli, salto in alto, salto triplo, getto del peso.

FEMMINILE: 100 metri, 400 metri, 1500 metri, 400 metri ostacoli, salto con l’asta, salto in lungo, tiro del giavellotto

DISTRIBUZIONE DISCIPLINE DIAMOND LEAGUE (MASCHILE):

DISTRIBUZIONE DISCIPLINE DIAMOND LEAGUE (FEMMINILE):













