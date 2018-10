Maratona New York 2018: quanto costa iscriversi e partecipare? Tutte le regole

Il tuo sogno è quello di partecipare alla Maratona di New York? Vorresti cimentarti con la 42 km più prestigiosa e importante del mondo? Ti piacerebbe correre per le strade della Grande Mela, dal Ponte di Verrazzano a Central Park passando per il Queens e il Bronx, tra i tanti saliscendi di uno dei tracciati più impegnativi? Domenica 4 novembre si correrà l’edizione 2018 e le liste di iscrizione sono già chiuse da un tempo, bisogna muoversi con largo anticipo se si vuole essere tra i 50000 runners che hanno l’onore di essere sulla linea di partenza e di poter vivere un’esperienza davvero unica nel suo genere. Bisogna infatti ricordare che la Maratona di New York è a numero chiuso, per domenica 4 novembre 2018 non c’è niente da fare ma puoi già muoverti per il 2019 (domenica 3 novembre). Come ci si iscrive alla Maratona di New York e quanto costa? Di seguito il regolamento completo.

MODALITÀ 1: SORTEGGIO DEI PETTORALI:

Bisogna iscriversi al sorteggio tra il 14 gennaio e il 14 febbraio 2019. Al termine di questa finestra verranno estratti a sorte parte dei circa 50000 runners che avranno il diritto di partecipare alla Maratona di New York 2019 (per quella 2018 le iscrizioni sono già chiuse).

MODALITÀ 2: RIVOLGERSI A UN TOUR OPERATOR

Alcuni tour operator italiani, partner degli organizzatori della Maratona di New York, acquistano un determinato numero di pettorali e li rivendono insieme a un pacchetto comprendente volo, pernottamento etc. Naturalmente in questo caso i costi lievitano ma avrete la certezza di partecipare all’evento.

I tour operator italiani autorizzati sono: Terramia, Gianni Poli, Born2Run, effetto Srl, Franca Fiacconi, Ovunque Ranning, Rosa & Associati Srl. Non potrete rivolgervi a tour operator stranieri (è vietato dal regolamento).

MODALITÀ 3: ISCRIZIONE PER MERITI SPORTIVI

Non è necessario affidarsi alla sorte o rivolgersi ai tour operator per partecipare alla Maratona di New York ma dovrete avere dei tempi importanti. Se avete ottenuto dei personali di rilievo nel corso dell’ultima stagione allora potrete partecipare direttamente. Clicca qui per conoscere i tempi richiesti.

MODALITÀ 4: NEW YORK 9+1

La modalità più dispendiosa: prevede la partecipazione a 9 gare a New York nel corso dell’anno e a una bisogna servire come volontari. Modalità perfetta per chi risiede nella Grande Mela, per uno straniero è difficilmente applicabile.

QUANDO COSTA PARTECIPARE ALLA MARATONA DI NEW YORK?

L’iscrizione al sorteggio costa una decina di dollari, vale la pena tentare la sorte. Nel caso in cui la fortuna dovesse premiarmi, allora vi verrà addebitato un costo di circa 400 dollari equivalente al prezzo del pettorale e del diritto di partecipazione all’evento.

Se invece vi rivolgete a un tour operator i costi potrebbero aggirarsi attorno ai 1500 euro, diverso il discorso per meriti sportivi dove dovrete pagare solo il pettorale.













Foto: ANGELO VIANELLO Shutterstock.com