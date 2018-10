Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo 2018: Ludovico Fossali conquista l’argento a Wujiang!

A Wujiang (Cina) si è disputata la penultima tappa della Coppa del Mondo 2018 di arrampicata sportiva, disciplina che farà il proprio debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Questo weekend era riservato esclusivamente alle specialità lead e speed con anche interessanti riscontri per l’Italia.

SPEED (MASCHILE) – Strepitoso secondo posto di Ludovico Fossali che torna sul podio a oltre un anno di distanza dalla vittoria di Edimburgo ottenuta nell’estate 2017. Il 21enne di Vignola, che in stagione non era andato oltre al sesto posto di Mosca e Chamonix, oggi ha giganteggiato e si è dovuto arrendere soltanto in finale al travolgente indonesiano Aspar Jaelolo (5.81 contro 5.94) che è tornato in auge dopo un ottimo inizio di stagione (secondo a Chongqing e quarto a Tai’an nel mese di maggio). Prima vittoria in carriera per il 26enne di Jakarta che in semifinale era riuscito a sconfiggere l’iraniano Reza Alipourshenazandifar ma poi il Campione del Mondo è riuscito a prendere quantomeno la medaglia di bronzo sconfiggendo il russo Aleksandr Shilov. Gianluca Zodda 14esimo, Marcello Bombardi 33esimo.

SPEED (FEMMINILE) – Si rivede l’indonesiana Aries Susanti Rahayu che, dopo la vittoria di Chongqing e il terzo posto di Tai’an a maggio, non si era più vista sulla parete. La 23enne di Yogyakarta riesce a battere la quotata francese Anouck Jaubert (7.74 a 8.01) ma la transalpina conquista matematicamente la Coppa precedendo la russa Mariia Krasavina, oggi quarta alle spalle della connazionale Iuliia Kaplina. Non c’erano italiane in gara.

Si attendono i risultati del lead.