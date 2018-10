Albo d’oro Giro di Lombardia: Thibaut Pinot conquista la 112ma edizione

Il francese Thibaut Pinot ha conquistato la 112ma edizione del Giro di Lombardia. Il 28enne della Groupama-FDJ ha dominato la corsa, staccando un coraggioso Vincenzo Nibali sulla salita di Civiglio e trionfando in solitaria sul traguardo di Como. Pinot fa sua per la prima volta in carriera la Classica delle Foglie Morte, dopo il terzo posto nel 2015 e il quinto dello scorso anno.

Un corridore transalpino torna così sul gradino più alto del podio dopo ben 21 anni, visto che l’ultimo ad imporsi era stato Laurent Jalabert nel 1997. Con questo risultato la Francia raggiunge quota 12 successi e appia il Belgio al secondo posto nella graduatoria all time. Di seguito l’albo d’oro completo con il podio di tutte le 112 edizioni del Giro di Lombardia.

ALBO D’ORO GIRO DI LOMBARDIA

Anno Vincitore Secondo Terzo 2018 PINOT Thibaut NIBALI Vincenzo TEUNS Dylan 2017 NIBALI Vincenzo ALAPHILIPPE Julian MOSCON Gianni 2016 CHAVES Esteban ROSA Diego URÁN Rigoberto 2015 NIBALI Vincenzo MORENO Daniel PINOT Thibaut 2014 MARTIN Dan VALVERDE Alejandro COSTA Rui 2013 RODRÍGUEZ Joaquim VALVERDE Alejandro MAJKA Rafał 2012 RODRÍGUEZ Joaquim SÁNCHEZ Samuel URÁN Rigoberto 2011 ZAUGG Oliver MARTIN Dan RODRÍGUEZ Joaquim 2010 GILBERT Philippe SCARPONI Michele LASTRAS Pablo 2009 GILBERT Philippe SÁNCHEZ Samuel KOLOBNEV Alexandr 2008 CUNEGO Damiano BRAJKOVIČ Janez URÁN Rigoberto 2007 CUNEGO Damiano RICCÒ Riccardo SÁNCHEZ Samuel 2006 BETTINI Paolo SÁNCHEZ Samuel WEGMANN Fabian 2005 BETTINI Paolo SIMONI Gilberto SCHLECK Fränk 2004 CUNEGO Damiano BOOGERD Michael BASSO Ivan 2003 BARTOLI Michele LOPEBOSELLI Angelo FRIGO Dario 2002 BARTOLI Michele REBELLIN Davide CAMENZIND Oscar 2001 DI LUCA Danilo FIGUERAS Giuliano BOOGERD Michael 2000 RUMŠAS Raimondas CASAGRANDE Francesco AXELSSON Niklas 1999 CELESTINO Mirko DI LUCA Danilo MAZZOLENI Eddy 1998 CAMENZIND Oscar BOOGERD Michael PUTTINI Felice 1997 JALABERT Laurent LANFRANCHI Paolo CASAGRANDE Francesco 1996 TAFI Andrea JEKER Fabian MERCKX Axel 1995 FARESIN Gianni NARDELLO Daniele BARTOLI Michele 1994 BOBRIK Vladislav CHIAPPUCCI Claudio RICHARD Pascal 1993 RICHARD Pascal FURLAN Giorgio SCIANDRI Maximilian 1992 ROMINGER Tony CHIAPPUCCI Claudio CASSANI Davide 1991 KELLY Sean GAYANT Martial BALLERINI Franco 1990 DELION Gilles RICHARD Pascal MOTTET Charly 1989 ROMINGER Tony DELION Gilles ROOSEN Luc 1988 MOTTET Charly BUGNO Gianni LEJARRETA Marino 1987 ARGENTIN Moreno VAN LANCKER Eric MADIOT Marc 1986 BARONCHELLI Gianbattista KELLY Sean ANDERSON Phil 1985 KELLY Sean VAN DER POEL Adrie MOTTET Charly 1984 HINAULT Bernard PEETERS Ludo VAN VLIET Teun 1983 KELLY Sean LEMOND Greg VAN DER POEL Adrie 1982 SARONNI Giuseppe JULES Pascal MOSER Francesco 1981 KUIPER Hennie ARGENTIN Moreno CHINETTI Alfredo 1980 DE WOLF Fons CHINETTI Alfredo PEETERS Ludo 1979 HINAULT Bernard CONTINI Silvano BATTAGLIN Giovanni 1978 MOSER Francesco JOHANSSON Bernt HINAULT Bernard 1977 BARONCHELLI Gianbattista VANDENBROUCKE Jean-Luc BITOSSI Franco 1976 DE VLAEMINCK Roger THÉVENET Bernard PANIZZA Wladimiro 1975 MOSER Francesco PAOLINI Enrico CHINETTI Alfredo 1974 DE VLAEMINCK Roger MERCKX Eddy CONTI Tino 1973 GIMONDI Felice DE VLAEMINCK Roger VAN SPRINGEL Herman 1972 MERCKX Eddy GUIMARD Cyril GIMONDI Felice 1971 MERCKX Eddy BITOSSI Franco VERBEECK Frans 1970 BITOSSI Franco GIMONDI Felice MOTTA Gianni 1969 MONSERÉ Jean-Pierre VAN SPRINGEL Herman BITOSSI Franco 1968 VAN SPRINGEL Herman BITOSSI Franco MERCKX Eddy 1967 BITOSSI Franco GIMONDI Felice POULIDOR Raymond 1966 GIMONDI Felice MERCKX Eddy POULIDOR Raymond 1965 SIMPSON Tom KARSTENS Gerben STABLINSKI Jean 1964 MOTTA Gianni PREZIOSI Carmine HOEVENAERS Jos 1963 DE ROO Jo DURANTE Adriano DANCELLI Michele 1962 DE ROO Jo TRAPÈ Livio CERATO Alcide 1961 TACCONE Vito MASSIGNAN Imerio FONTONA Renzo 1960 DAEMS Emiel RONCHINI Diego FONTANA Marino 1959 VAN LOOY Rik VANNITSEN Willy POBLET Miguel 1958 DEFILIPPIS Nino POBLET Miguel VAN AERDE Michel 1957 RONCHINI Diego MONTI Bruno CESTARI Aurelio 1956 DARRIGADE André COPPI Fausto MAGNI Fiorenzo 1955 MAULE Cleto DE BRUYNE Alfred CONTERNO Angelo 1954 COPPI Fausto MAGNI Fiorenzo DE ROSSI Mino 1953 LANDI Bruno CERAMI Pino MOLINÉRIS Pierre 1952 MINARDI Giuseppe DEFILIPPIS Nino PADOVAN Arrigo 1951 BOBET Louison MINARDI Giuseppe COPPI Fausto 1950 SOLDANI Renzo BEVILACQUA Antonio COPPI Fausto 1949 COPPI Fausto KÜBLER Ferdinand LOGLI Nedo 1948 COPPI Fausto LEONI Adolfo SCHAR Fritz 1947 COPPI Fausto BARTALI Gino DE ZAN Italo 1946 COPPI Fausto CASOLA Luigi MOTTA Michele 1945 RICCI Mario BINI Aldo BARTALI Gino 1942 BINI Aldo BARTALI Gino TOCCACELLI Quirino 1941 RICCI Mario CINELLI Cino CANAVESI Severino 1940 BARTALI Gino BAILO Osvaldo CINELLI Cino 1939 BARTALI Gino LEONI Adolfo CRIPPA Salvatore 1938 CINELLI Cino BARTALI Gino BAILO Osvaldo 1937 BINI Aldo BARTALI Gino LANDI Aimone 1936 BARTALI Gino MARABELLI Diego BARRAL Luigi 1935 MOLLO Enrico BINI Aldo BARTALI Gino 1934 GUERRA Learco CIPRIANI Mario PIEMONTESI Domenico 1933 PIEMONTESI Domenico BARRAL Luigi RIMOLDI Pietro 1932 NEGRINI Antonio PIEMONTESI Domenico BERTONI Remo 1931 BINDA Alfredo MARA Michele FIRPO Giovanni 1930 MARA Michele BINDA Alfredo GUERRA Learco 1929 FOSSATI Pietro ZANAGA Adriano DI PACO Raffaele 1928 BELLONI Gaetano GRANDI Allegro FOSSATI Pietro 1927 BINDA Alfredo PICCIN Alfonso NEGRINI Antonio 1926 BINDA Alfredo NEGRINI Antonio VALLAZZA Ermanno 1925 BINDA Alfredo GIUNTELLI Battista VALLAZZA Ermanno 1924 BRUNERO Giovanni GIRARDENGO Costante LINARI Pietro 1923 BRUNERO Giovanni LINARI Pietro GAY Federico 1922 GIRARDENGO Costante AZZINI Giuseppe AIMO Bartolomeo 1921 GIRARDENGO Costante BELLONI Gaetano GAY Federico 1920 PÉLISSIER Henri BRUNERO Giovanni BELLONI Gaetano 1919 GIRARDENGO Costante BELLONI Gaetano SUTER Henri 1918 BELLONI Gaetano SIVOCCI Alfredo GALETTI Carlo 1917 THYS Philippe PÉLISSIER Henri TORRICELLI Leopoldo 1916 TORRICELLI Leopoldo BERTARELLI Camillo SIVOCCI Alfredo 1915 BELLONI Gaetano FERRARI Paride CARAVAGLIA Gaetano 1914 BORDIN Lauro AZZINI Giuseppe PIACCO Pierino 1913 PÉLISSIER Henri BROCCO Maurice GODIVIER Marcel 1912 ORIANI Carlo VERDE Enrico BROCCO Maurice 1911 PÉLISSIER Henri MICHELETTO Giovanni VAN HAUWAERT Cyrille 1910 MICHELETTO Giovanni GANNA Luigi BAILO Luigi 1909 CUNIOLO Giovanni BEAUGENDRE Omer TROUSSELIER Louis 1908 FABER François GANNA Luigi GERBI Giovanni 1907 GARRIGOU Gustave AZZINI Ernesto GANNA Luigi 1906 BRAMBILLA Cesare GALETTI Carlo GANNA Luigi 1905 GERBI Giovanni ROSSIGNOLI Giovanni GANNA Luigi

Foto: Valerio Origo