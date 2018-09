World Series Triathlon 2018: nella Gold Coast l’atto finale della stagione, tutti a caccia del titolo

Siamo giunti all’atto finale della stagione della World Serie di triathlon 2018 e lo scenario, la Gold Coast australiana, è quanto di meglio si potesse sperare per decidere la corsa al titolo. Il World Triathlon Grand Final si disputerà tra il 12 e il 16 settembre nel Queensland (le gare saranno previste nella giornata del 15 per quanto riguarda le donne, il giorno successivo per gli uomini), più precisamente a Southport Broadwater Parklands, e vedrà al via un numero enorme di atleti, oltre cinquemila di ogni età e livello, con ben 46 nazioni rappresentate.

Tra gli uomini lo spagnolo Mario Mola è in vetta alla classifica, ed è ad un passo dal suo terzo titolo con 4925 punti, contro i 4101 del padrone di casa Jacob Birtwhistle ed i 3810 del francese Vincent Luis. Il campione iberico si sta preparando all’evento nella maniera migliore, come ha spiegato al sito triathlon.org: “Mi sto allenando nella Gold Coast da oltre due settimane e sono pronto a gareggiare in questo weekend. Sono pronto e carico, come per tutte le altre gare della stagione, perché voglio puntare alle posizioni che contano e lottare per le medaglie. Il mio obiettivo massimo, ovviamente, è centrare il terzo titolo personale”.

Per quanto riguarda le donne, invece, l’equilibrio regna sovrano con la statunitense Katie Zaferes e la britannica Vicky Holland, separate da appena 34 punti in vetta alla classifica. Le inseguitrici, le tre britanniche Georgia Taylor-Brown, Jessica Learmonth, Jodie Stimpson e l’olandese Rachel Klamer, sono ad una distanza di oltre mille punti, mentre le prime due della classe veleggiano rispettivamente con 4418 e 4384 punti.

Sono presenti, dunque, tutti gli ingredienti per vivere una cinque giorni di gare davvero emozionanti ed avvincenti, con il meglio del triathlon mondiale. Mario Mola e Katie Zaferes proveranno a chiudere la loro annata in vetta alla graduatoria, ma avranno sulla schiena il mirino degli avversari, pronti a tutto per ribaltare la scena. La gara femminile prenderà il via alle ore 15.00 locali di sabato 15 settembre, mentre la prova maschile è prevista per domenica 16 al medesimo orario. Viste le otto ore di differenza rispetto al fuso orario italiano, le prove scatteranno all’alba italiana, più precisamente alle ore 7.00.

Sul fronte italiano vedremo al via la sola Alice Betto. L’atleta delle Fiamme Oro è attualmente in 17esima posizione nella classifica e proverà a chiudere in bellezza una stagione che l’ha vista sesta nelle Bermuda e settima nella tappa di Cagliari.

CLASSIFICA WTS UOMINI

1. — Mario Mola ESP ESP 4925

2. +1 Jacob Birtwhistle AUS AUS 4101

3. -1 Vincent Luis FRA FRA 3810

4. — Richard Murray RSA RSA 3722

5. +4 Kristian Blummenfelt NOR NOR 3021

6. -1 Fernando Alarza ESP ESP 2947

7. +6 Henri Schoeman RSA RSA 2592

8. +3 Tyler Mislawchuk CAN CAN 2574

9. +6 Andreas Schilling DEN DEN 2378

10. -4 Marten Van Riel BEL BEL 2290

CLASSIFICA WTS DONNE

1. — Katie Zaferes USA USA 4418

2. — Vicky Holland GBR GBR 4384

3. +3 Georgia Taylor-Brown GBR GBR 3459

4. +1 Jessica Learmonth GBR GBR 3237

5. -2 Rachel Klamer NED NED 3098

6. +4 Jodie Stimpson GBR GBR 3038

7. -3 Kirsten Kasper USA USA 2972

8. — Taylor Spivey USA USA 2820

9. +4 Ashleigh Gentle AUS AUS 2500

10. -3 Flora Duffy BER BER 2496

Foto: Alice Betto