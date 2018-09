Vuelta a España 2018, Vincenzo Nibali si sfoga: “Non sono nella condizione di fare la differenza al Mondiale”

La Vuelta a España 2018 volge al termine ed oggi a Madrid sarà il giorno del trionfo per il britannico Simon Yates che chiude il cerchio dei successi del Regno Unito in questa stagione, guardando alle vittorie di Chris Froome nel Giro d’Italia e di Geraint Thomas al Tour de France.

Felicità e soddisfazione non albergano invece nell’animo di Vincenzo Nibali che da questa Vuelta si sarebbe aspettato altre risposte in ottica mondiale. Lo “Squalo” ha cercato anche ieri un’azione per mettere il proprio marchio nella corsa a tappe spagnola ma il fisico e la sua condizione non gli hanno consentito di centrare l’obiettivo. Comprensibile, quindi, un po’ di scoramento da parte del siciliano che, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, con parole forti, ha sottolineato il suo momento di forma: “Non sono nella condizione di fare la differenza e di poter vincere il Mondiale. Poi voi, tra i favoriti, mi darete quattro o cinque stelle e magari anche la stella cometa. Però io sono scocciato da questa situazione. Di salute sto meglio, però la mia condizione l’avete vista. In questa Vuelta ho raccolto ben poco“, le impressioni a caldo di Nibali.

La rassegna iridata di Innsbruck (Austria) si avvicina (30 settembre) ed è evidente che queste considerazioni sono un campanello d’allarme chiaro sul fronte italiano. In questo senso il ct Davide Cassani, ieri presente alla Coppa Agostoni vinta da un grandioso Gianni Moscon, ha preferito non sbilanciarsi: “Per ora preferisco non dire nulla. Lasciatemi prima parlare con lui, magari di persona“.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DEL CICLISMO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo