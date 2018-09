Vuelta a España 2018: Vincenzo Nibali non è in forma. Mondiale ormai vicino, difficile presentarsi al 100%

Difficoltà, davvero tante difficoltà. Era arrivata la fiducia, vista una seconda settimana in netta crescita, ma ora, almeno attenendoci a ciò che vediamo sulla strada, sembra davvero difficile vedere un Vincenzo Nibali in forma al Mondiale di Innsbruck. Lo Squalo è alla Vuelta a España 2018 per preparare al meglio l’appuntamento iridato, dopo la bruttissima caduta all’Alpe d’Huez nello scorso Tour de France: l’obiettivo era quello di presentarsi al 100% in Austria, a fine settembre, ma ora la condizione del capitano della Bahrain-Merida neanche si avvicina al top.

L’immagine di oggi è stata l’ennesima conferma. Dopo pochi chilometri dall’inizio del Coll de la Rabassa, l’ultima ascesa odierna, un Nibali in apparente controllo si è lasciato staccare da un plotone ancora molto folto. Ovviamente bisogna fidarsi di ciò che fa il corridore, che avrà discusso con lo staff della sua squadra, con i suoi preparatori e con il ct della Nazionale Davide Cassani. Parlando oggettivamente però appare davvero difficile che dall’oggi al domani (mancano circa due settimane) si possa svoltare completamente.

La Federazione e, soprattutto Cassani, non hanno praticamente mai dubitato di Nibali. “Ho ancora due settimane di tempo per valutare bene tutte le possibilità. Però per ora Vincenzo resta il nostro leader: sappiamo chi è, cos’ha fatto e cosa può dare, non si discute” le parole di qualche giorno fa. È cambiato poco: qualche giornata positiva (due volte in fuga, una volta 17mo e una volta decimo), tante volte però in difficoltà in montagna. Bisognerà attendere ancora qualche giorno: che Nibali si sia gestito per andare all’attacco magari nella durissima tappa di domani?













gianluca.bruno@oasport.it

Foto: Valerio Origo