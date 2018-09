Vuelta a España 2018, parla Vincenzo Nibali: “Nessun fastidio alla schiena, nonostante la posizione estrema”

Al termine della cronometro individuale odierna da La Santillana del Mar a Torrelavega, di 32 chilometri, sedicesima tappa della Vuelta a España, Vincenzo Nibali si è concesso ai microfoni di Claudio Ghisalberti, de “La Gazzetta dello Sport“, analizzando le risposte ricevute dal fisico nel corso della frazione.

Il messinese ha rivelato al giornalista della Rosea: “Quando non hai lo stimolo è diverso, non sei concentrato al massimo. Una buona prestazione, un ottimo esercizio che ti tiene impegnato per molto tempo ad una velocità alta. Era una crono velocissima, in discesa serviva un rapporto lunghissimo, si andava via a 80 all’ora“.

Dunque un impegno parziale quello del siciliano, che si è preservato per le prossime frazioni di alta montagna, dove proverà a strappare un successo: “Le salite non le ho fatte a tutta perché non serviva, vedremo nelle prossime giornate, visto che ci saranno tappe molto più adatte”

L’affermazione più importante però, in ottica Mondiali di Innsbruck, riguarda la sensazione in bici avuta, con i problemi alla schiena che sembrano essere finalmente parte del passato: “Oggi nessun fastidio alla schiena, nonostante un esercizio importante come la crono, con una posizione estrema. Una buona notizia per me“.













Foto: Pier Colombo

roberto.santangelo@oasport.it