Vuelta a España 2018, ottava tappa: Linares-Almaden. Nuova occasione per Elia Viviani

Nella giornata odierna va in scena l’ottava tappa della Vuelta a España 2018, da Linares ad Almaden, 195,1 km in totale. Dopo l’occasione sfuggita ieri, le squadre dei velocisti non vorranno lasciare ai finisseur un’altra delle poche possibilità di lanciare il proprio sprinter verso la vittoria. Andiamo a scoprire nel dettaglio il percorso e i favoriti.

Percorso

All’interno del percorso un solo Gran Premio della Montagna, situato all’ 82° chilometro: i corridori scaleranno l’Alto de Españares, salita di terza categoria lunga oltre 10 km ma relativamente agevole (10,3 km al 3,4%). Da quel momento la strada spiana fino al traguardo intermedio di Villanueva de Cordoba (123,6 km). Da tenere d’occhio gli ultimi 2000 metri del tracciato, tutti in ascesa.

Favoriti

Come detto precedentemente, è difficile che gli esperti delle ruote veloci sprechino l’ennesima occasione. Considerando il tratto finale il lieve salita, i favori del pronostico ricadono principalmente su Elia Viviani e Peter Sagan. La maglia tricolore vuole riscattare il terzo posto di due giorni fa e andare a caccia del secondo sigillo alla Vuelta 2018; lo slovacco campione del Mondo è apparso in ripresa nella frazione di ieri, secondo ma il più veloce nello sprint di gruppo. Outsider il detentore del titolo europeo Matteo Trentin, ma anche lo spagnolo Alejandro Valverde: El Embatido probabilmente cercherà di consolidare il vantaggio nella graduatoria a punti e ottenere altri secondi di abbuono in ottica generale, ma sarà difficile ritagliarsi spazio tra i velocisti.

Altimetria













