Vuelta a España 2018, Oscar Rodriguez: “Vittoria incredibile, ancora non posso crederci”

Si attendevano grandi ribaltoni alla Vuelta di Spagna in occasione della tredicesima tappa e invece la salita di La Camperona non ha regalato grandissime emozioni. Oscar Rodriguez ha vinto la frazione a sorpresa grazie a un attacco da lontano, Jesus Herrada ha conservato la maglia rossa capitalizzando la fuga bidone di ieri, Nairo Quintana è scattato nel finale guadagnando qualche secondo nei confronti degli altri big. Di seguito le dichiarazioni che i protagonisti di giornata hanno rilasciato ai microfoni degli organizzatori.

OSCAR RODRIGUEZ: “Ancora non ci credo, non posso crederci. Soprattutto questa è la mia prima vittoria e arriva proprio alla Vuelta. Quando ho visto gli attacchi degli altri sono andato su del mio passo e li ho ripresi, per fortuna è andata bene: fino agli ultimi metri non potevo davvero crederci, l’ammiraglia mi diceva di stare calmo e concentrata. Credo che sia un momento di grande felicità per tutta la squadra“.