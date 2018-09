Vuelta a España 2018, Michael Woods: “Contento per la vittoria, la dedico alla moglie”. Quintana: “Non avevo le forze”

Michael Woods ha vinto la 17^ tappa della Vuelta di Spagna portando a termine una fuga partita fin dalla prima ora. Nel finale l’uomo della EF ha piazzato l’allungo ed è riuscito a imporsi sull’arrivo in salita. Nairo Quintana si è invece staccato, a lottare per la maglia rossa saranno verosimilmente Simon Yates e Alejandro Valverde. Di seguito le dichiarazioni che i protagonisti hanno rilasciato ai microfoni di Eurosport.

MICHAEL WOODS: “Sono davvero troppo contento per questa vittoria. Una vera e propria emozione gareggiare in terra basca, io amo gareggiare su queste strade. Dedico la tappa a mia moglie e a mio figlio“.

NAIRO QUINTANA: “Oggi non avevo le forze, mi sento discretamente ma non riesco a rimanere con i primi. Noi comunque stiamo lavorando bene e abbiamo Valverde lì davanti, l’obiettivo è vincere la Vuelta con la squadra e ora Alejandro è in una posizione migliore: lavoreremo per lui. Oggi siamo saliti con un passo straordinario“.













Foto: No sabemos como / Shutterstock.com